Preso suspeito de tentativa de assalto contra taxista

CARATINGA – Itamar dos Santos Silva, 22 anos, foi preso na madrugada deste domingo (25) acusado de tentar assaltar um taxista. O crime foi registrado na BR-474, córrego do Seco, zona rural de Caratinga.

A vítima, 22 anos, disse que Itamar, que estava acompanhado de uma menor, solicitou viagem até Piedade de Caratinga. Durante o trajeto, em determinado ponto, o suspeito colocou um objeto na cabeça do taxista e anunciou o assalto. Itamar determinou que o taxista levantasse as mãos e descesse do carro. Ao ser ameaçada, a vítima saiu do veículo e viu quando Itamar e a menor fugiram em seu táxi.

De acordo com a vítima, o veículo possui mecanismo de segurança e que a duzentos metros ele iria cortar a corrente elétrica e o táxi iria parar. Diante dessas informações, os militares realizaram rastreamento e localizaram veículo abandonado na mesma estrada, a poucos metros do local do crime. Logo à frente Itamar e a menor foram encontrados e reconhecidos pela vítima.

Quanto a participação da menor, o taxista disse que quando foi anunciado o assalto, ela teria tentado descer do veículo, mas foi impedida por Itamar. A menor contou que quando solicitaram a corrida de táxi até Piedade de Caratinga, ela não suspeitava das intenções de Itamar. Segundo ela, ao presenciar o crime, se assustou e tentou descer do táxi, mas o jovem não deixou. A adolescente disse que Itamar não estava armado e que ele usou um celular pra colocar na cabeça da vítima.

O celular foi encontrado dentro do carro. Com o suspeito foram encontrados 32 reais, segundo a vítima, ele pegou essa quantia no interior do carro, pois era o dinheiro usado para dar troco aos clientes.

Itamar foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.