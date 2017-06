Mais de 20 cápsulas com cocaína apreendidas no bairro Dário Grossi

CARATINGA – Na madrugada de sábado (24), a Polícia Militar apreendeu 23 cápsulas com cocaína e 190 reais. Apreensão aconteceu na rua Juquinha Maria, bairro Dário Grossi. Renato Philippe da Silva Oliveira, 20 anos, foi detido suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência, os militares também recolheram uma moto Honda CG 125 Fan KS, placas de Inhapim.

Durante patrulhamento preventivo, os militares observaram que o condutor da moto estava em atitude suspeita, e ao perceber que seria abordado, fugiu pelas ruas Alberto Vieira Campos e Marechal Deodoro. De acordo com a PM, o piloto empreendeu em alta velocidade e ainda trafegou pela contramão. Renato parou a moto na rua Juquinha Maria e foi até uma residência, mas acabou abordado quando voltou para pegar a moto.

Os policiais fizeram buscas e encontraram várias chaves com o jovem. Após conversa, ele abriu o portão e permitiu que os militares verificassem o imóvel, sendo encontradas 23 cápsulas com cocaína em seu quarto. De acordo com os militares, o suspeito confessou que dispensou as drogas para fugir do flagrante e que cada cápsula seria vendida por 20 reais. Também foram apreendidos 190 reais, a moto e a carteira nacional de habilitação de Renato, além de confeccionados os referidos autos de infração.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.