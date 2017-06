Carro bate em muro de casa no Bairro Santa Cruz

CARATINGA- Na madrugada desse domingo (25), um morador da Rua Muriaé, no Bairro Santa Cruz, acordou assustado com um grande barulho, depois que um veículo bateu no muro de sua residência.

De acordo com testemunhas, o motorista da pick-up Montana de uma empresa de Belo Horizonte, estaria embriagado. A Polícia Militar foi acionada e o proprietário da casa, Dari Badaró dos Reis, foi até a delegacia para registrar ocorrência dos danos causados em seu imóvel. O motorista da Montana, que não teve o nome informado, sofreu um ferimento leve na mão e foi levado ao Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU).

A lateral dianteira esquerda do carro e parte do muro da casa ficaram destruídos.