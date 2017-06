Caminhão de lixo tomba e interdita pista

BOM JESUS DO GALHO – Um caminhão de lixo tombou na MG-329, estrada de acesso a Bom Jesus do Galho. O acidente aconteceu por volta das 12h do último sábado (24). O caminhão da prefeitura usado para a coleta de lixo interditou a pista por quase duas horas e meia. Uma pá-carregadeira e uma retroescavadeira foram usadas para retirar o caminhão da pista.

Durante os trabalhos, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual esteve no local para auxiliar no controle do tráfego de veículos e registrou a ocorrência. Não houve feridos.