COLUNA ABRINDO O JOGO

Dá-lhe Luciana!

Ela brilhou mais uma vez. A atleta Luciana Cardozo da Associação Korion esteve neste final de semana em Londrina, no Paraná, para a disputa do Campeonato Brasileiro de taekwondo. A exemplo do que já havia feito ano passado, “Lucianinha” mandou muito bem ao conquistar a medalha de bronze e subir no pódio. Antes da viagem para o sul, acompanhada do pai e mestre Marcelo Cardozo, esteve no programa Abrindo o Jogo e falou da expectativa em disputar mais um Brasileiro. Não só pela amizade de anos que tenho com o pai da atleta, mas, principalmente pelo esforço, dedicação e talento dela, vibro com cada conquista. Sem dúvida, Luciana é um exemplo a ser seguido não só pelos mais jovens, já que também é muito nova. Mas, principalmente por muitos mais maduros e experientes que vez ou outra, pensam em desistir no meio do caminho. Parabéns Luciana, sou seu fã.

Rodada mineira

A rodada perfeita para os grandes começou com o “passeio” do América pela série B contra a Luverdense. Com a vitória, o Coelho chegou ao terceiro lugar e deixou o torcedor mais confiante para se manter no G4. Mas, nunca é demais lembrar que a competição é de regularidade.

O Cruzeiro com o time titular em campo venceu com autoridade o Coritiba. Além do resultado que fez a Raposa subir na tabela, o que mais me agradou foi o desempenho da equipe. Enfim, o time Celeste fez o que se espera de um time grande com bom elenco, que proponha o jogo, crie situações de gol. Uma vitória que deixa o torcedor mais confiante para o clássico de domingo contra o Atlético no Independência.

Por falar no alvinegro, o time de Roger, com uma equipe reserva, porém muito qualificada, bateu a Chapecoense fora de casa. Resultado que também anima o torcedor para a sequência da competição. Afinal, o Galo sempre foi apontado como um dos favoritos ao título. Ainda é cedo pra dizer que irá engrenar. Entretanto, a vitória ameniza a pressão sobre os ombros do treinador. Pelo menos até o clássico de domingo é claro.

G4 de gente grande

Corinthians, 26 pontos; Grêmio, 22; Flamengo, 17; e Palmeiras, 16 pontos; formam o G4 depois de dez rodadas. Das apostas antes do Brasileirão, fica faltando o Atlético na turma. Aliás, o alvinegro tem metade dos pontos do líder com apenas 13 pontos. Mas, a performance corintiana é que mais impressiona até aqui. Não só pela invencibilidade. Mas, muito pelo equilíbrio dos setores, o encaixe da equipe, e o coletivo funcionado de maneira homogenia. Ainda é cedo pra afirmar quem será campeão brasileiro. Mas, que o Timão irá brigar pelo título até o final, não tenho dúvidas.

Rogério Silva

