PAINEL 27-06-2017

Reunião

Às 19h de hoje, acontece mais uma reunião da Câmara Municipal de Caratinga. Dentre os projetos que serão apresentados, a mesa diretora dispõe sobre alteração de vencimentos do cargo efetivo de Assistente Jurídico Legislativo da Câmara Municipal de Caratinga, conforme o disposto no artigo 45, § 2º da Lei 1891/90, e dá outras providências. A mesa diretora ainda levará projeto sobre alteração de vencimentos do cargo efetivo de motorista da Câmara Municipal de Caratinga.

Diego

O vereador Diego (PSD) apresenta pedido para realização de serviço de capina nos bairros Dr. Eduardo, Anápolis, Santa Cruz, Esperança, Área Central, Aparecida I e II, Limoeiro, Nossa Senhora das Graças, Santa Zita, Rodoviários, Floresta, Monte Líbano, Santo Antônio e Esplanada.

Diego II

Ele também pede que Secretaria de Saúde descentralize a Farmácia Municipal e a Farmácia Popular, disponibilizando extensões nos PSFs dos bairros das Graças, Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida, Limoeiro, Zacarias, Esplanada, Salatiel, Esperança, Dr. Eduardo e Anápolis. Ainda no setor de saúde, Diego solicita equipamento próprio de Raio-X para o Centro Odontológico Municipal.

Johny

Por sua vez, Johny Claudy (PMDB) envia projeto solicitando que a Viação Riodoce altere os horários de ônibus circulares que passam no Bairro das Graças, mais precisamente nas imediações do CASU – Centro de Assistência à Saúde UNEC, estendendo a circulação de 22 às 6 horas da manhã, todos os dias da semana.

Cartórios

Johny Claudy e Paulinho de Dom Lara (PP) apresentam projeto para que o chefe do Executivo envie para apreciação da Câmara, projeto de Lei dispondo sobre a obrigatoriedade de emissão de cupom fiscal e/ou da nota fiscal de serviços eletrônica, pelos cartórios do município de Caratinga.