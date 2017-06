Agência da Previdência Social se prepara para funcionar em novo espaço

Atualmente, são 220 atendimentos/dia, levando-se em conta todos os serviços ofertados pelo INSS

CARATINGA- A Agência da Previdência Social (APS) de Caratinga, em breve funcionará em novo endereço. De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, diante da dificuldade de negociação da prorrogação do contrato de locação do imóvel, ora ocupado na Rua João Pinheiro, “sem reajuste”, buscou-se no mercado outro local que melhor atendesse às necessidades da Instituição, especialmente sem problemas de acessibilidade.

Assim, foi ofertado o imóvel da Avenida Presidente Tancredo Neves, dotado de todas as instalações necessárias ao funcionamento de uma agência do INSS, com itens de segurança e acessibilidade, tudo realizado a expensas do proprietário, ao custo de R$ 9.900 mensais. “Ou seja, uma economia próxima de 40% em relação ao valor mensal de R$ 16 mil, pago anteriormente”. O local está passando por adaptações, mas a data de inauguração ainda não foi divulgada.

Atualmente, a APS Caratinga oferece cerca de 70 agendamentos/dia para todos os serviços (exceto perícia), sendo a média de espera para o atendimento de sete dias. Oferta ainda, em média, 40 perícias médicas/dia. São 220 atendimentos/dia, levando-se em conta todos os serviços ofertados pelo INSS. Questionada se a agência de Caratinga tem déficit de servidores, a assessoria afirmou que a unidade procura atuar em “conformidade com a capacidade de recursos humanos, instalada”.