COLUNA ABRINDO O JOGO

102 anos de futebol

Hoje, Caratinga comemora 169 anos de vida. Nossa querida Cidade das Palmeiras sempre foi um berço memorável de talentos nos diversos setores da sociedade: Política, arte, educação, saúde, e claro nas diversas modalidades esportivas. Porém, o mais popular dos esportes, tem como registro oficial por aqui seu início a exatos 102. Entretanto, o primeiro time que se tem notícia, se chamava Abreu Futebol Clube. Segundo o livro Memórias Esportivas do saudoso mestre Nelson Souza e do não menos mestre Monir Saygli, a primeira partida aconteceu em 21 de junho de 1915 ás 15:00 horas entre Gimnasyal x Sport. Vitória do Gimnasyal por 1 a 0 com um gol contra de Codó. Naquela época, os

jogos eram jogados no largo da Barreira, entre as Palmeiras, atualmente praça Cesário Alvim. A curiosidade é que durante a semana, o local servia de chiqueiro. Detalhe, o Cel. Antônio da Silva, prefeito da cidade, era dono do maior rebanho de porcos da cidade. Porém, aos domingos, o local era usado pra se jogar futebol, um esporte ainda novo.

O Esporte Clube Caratinga é o clube mais antigo da cidade, este ano, em 23 de agosto, completará um século de vida. Não por acaso, o mais vitorioso da história, são 11 títulos do atual Campeonato Regional, antigamente chamado de “Campeonato da Cidade” o último conquistado em 2005. O Dragão da Colina como é conhecido, ainda nos brindou com grandes craques. O maior de todos, eleito pelos próprios jogadores é Moacir, ou “Tio Móa” para os amigos. Segundo

informações, com problemas de saúde, vive atualmente num asilo da cidade. Aliás, tive o prazer de entrevista-lo no programa Abrindo o Jogo há alguns anos. Além dele, são muitos os nomes que encantaram torcidas e construíram a história de nosso futebol. Como apaixonado pela matéria, numa opinião muito pessoal, os anos 80 foram maravilhosos para nosso futebol. Três times me encantaram e me contribuíram muito para que me tornasse apaixonado pelo bom futebol: Esporte Clube Caratinga 1980 e 81, Esplanada 1982 e América 1983/84/85. Época de estádios lotados, onde os jogos literalmente faziam a cidade parar pra assistir.

Parabéns Caratinga! Viva nosso futebol!

Rogério Silva

