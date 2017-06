Santa Zita, o bairro que atrai grandes empreendimentos

CARATINGA – Quando se fala do crescimento de Caratinga, não há como deixar de falar do Bairro Santa Zita. O local conhecido pelo Santuário de Adoração, comporta hoje muitos empreendimentos que valorizam a economia local.

A origem do nome do bairro remete à Santa Zita, considerada a padroeira das empregadas do lar. De acordo com a história, a italiana ajudava aos pobres e visitava os doentes nos tempos de folga. Não há informações precisas sobre a fundação do bairro, mas moradores antigos comentam que este nome teria sido atribuído por uma devota. Em relação ao número de moradores, os últimos dados estatísticos são do censo 2010, que contabilizavam 4.178 pessoas.

O Bairro abriga atualmente a sede do Fórum Desembargador Faria e Sousa, a agência da Receita Federal, Vara do Trabalho de Caratinga e está recebendo a construção de um hotel. Isso sem falar que o Santa Zita ainda conta com um conhecido ponto turístico de Caratinga, a Pedra Itaúna, que inclusive, frequentemente, tem sido alvo de reclamações dos moradores que cobra mais estrutura e segurança para quem deseja passear no local.