Ildecir A. Lessa

Advogado

É aniversário de 169 anos da urbe de Caratinga. Pode-se esquecer os números superlativos. Uma grande cidade não quer dizer “cidade com muita gente”. O conceito moderno de grande cidade é a “cidade bem sucedida”. E para tal, a cidade precisa se apoiar sobre três pilares de êxito: Economia, Meio Ambiente e Sociedade. E quais são as características marcantes e decisivas para alcançar esse objetivo? Capacidade de buscar um crescimento inteligente. Tudo depende de uma abordagem estratégica para identificar e fomentar oportunidades de crescimento, com foco no planejamento da cidade e de sua região metropolitana. Tudo buscando uma real integração com o meio ambiente e na concepção de que todos devam se beneficiar da prosperidade da cidade. Sua capacidade de atrair investimentos, fazer planejamento e construir uma infraestrutura verde.

Nos registros disponíveis, Caratinga está localizada na região Leste de Minas Gerais, cortada pela BR 116 (Rodovia Rio-Bahia), no sentido sul-norte. Banhada pelo conhecido Rio Caratinga, afluente do moribundo Rio Doce. A cidade possui uma população estimada em quase 90.000 habitantes, segundo dados mais atuais do IBGE. Reportando à sua época de emancipação, não chegava a 20 mil. Conta-se a perda de população, com as emancipações da década de 90. Hoje, ocupa uma razoável posição entre os municípios mais populosos de Minas Gerais. Evidente que, Caratinga precisa, nos próximos anos, fazer enormes aportes em mobilidade urbana e infraestrutura. A cidade é hoje um centro de importância comercial. Têm empresas, sistema bancário, construção civil tudo em pleno funcionamento. As demandas para melhorias, estão presentes. Um bom e recente exemplo vem da construção civil. Como houve edificações, loteamentos na cidade e entorno de Caratinga! Tudo com forte participação da iniciativa privada nas obras de infraestrutura e mobilidade urbana, através de investimentos. O Poder Judiciário se fez presente, com a construção do majestoso Fórum de Caratinga, recentemente inaugurado. O Governo Municipal, na Administração atual do Dr. Wellington, está sendo gerido como se fosse uma empresa privada. Os cidadãos são tratados como clientes, apontando para o que deve ser efetivamente ser realizado na Administração Pública.

A partir dessa visão, está se criando vários programas para desburocratizar alguns serviços públicos. Todo caratinguense tem o sentimento de Caratinga ser a “Cidade das Palmeiras”, da “Pedra Itaúna” e tantas outras coisas, que reportam a um verdadeiro mar de saudades. O certo é que, ao que parece, todos os caratinguenses são sonhadores, acreditam em dias melhores, em reais mudanças. Neste sábado, dia 24 de junho, os seus filhos, amigos e correligionários comemorarão 169 anos de existência dessa magnífica cidade. Muitas dificuldades encontradas, muitos caminhos percorridos até aqui. Mas os caratinguenses que são mesmos caratinguenses, não se intimidam com adversidades, nem muito menos com tropeços. É bem verdade que em alguns momentos, as dificuldades imperaram, principalmente no campo político, mas é verdade também que agora, neste aniversário de 169 anos, tem muita coisa a comemorar. Caratinga possui excelentes empresas, DPC, Líder Pães e Bolos e outras, concessionárias de veículos de ponta. Boas faculdades, Doctum e Unec. Um excelente Fórum. Corpo de Bombeiros. O CASU, na área de saúde. Casa de Saúde. A 36ª Delegacia Regional de Polícia. Excelentes meios de comunicação como Tv Doctum, Tv Sistec, Tv Unec, Tv Super Canal. O DIÁRIO DE CARATINGA, a Semana, Jornal Esquina. Excelentes lojas comerciais. Excelentes restaurantes. Excelentes academias. Bons médicos, bons advogados, bons odontólogos, bons engenheiros, muitos com a própria formação proveniente das escolas da cidade. Que diremos ainda, sobre os caratinguenses ilustres, sempre bem lembrados e homenageados, como: Miriam Leitão, Ziraldo, Agnaldo Timóteo, dentre outros. Pois bem, Caratinga e seu povo tem muito a comemorar, nesse aniversário de 169 anos, pois continuará a buscar sempre melhores dias, na esperança de cada vez mais, transformar numa Grande Cidade.