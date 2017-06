Casa Auxiliadora é festeira nas comemorações do mês de São João na Catedral

O mês do padroeiro São João Batista é comemorado com grande alegria na Catedral de Caratinga. Este ano a equipe da Casa Auxiliadora entrou no clima junino e participou como festeira. Os colaboradores da Casa Auxiliadora, juntamente com a proprietária Sandra Correa Cortes e sua filha, Camila, arquiteta da loja, atenderam a todos com entusiasmo, trabalho em equipe e muita simpatia. Além de servir as comidas típicas das barraquinhas, a loja realizou várias rodadas de bingo, com prêmios que iam desde os tradicionais frango assado e ceia completa, até utensílios domésticos, como forno e panela de pressão elétricos.

