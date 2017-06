Semifinais da Copa Distrital começam no domingo (25)

CARATINGA – Os jogos das semifinais da Copa Distrital começarão no próximo domingo (25) no estádio Doutor Maninho. As partidas tem início marcado para às 13h e a entrada é gratuita. No outro domingo, 4 de julho, serão jogadas as partidas restantes

Dia 25

13h – Categoria Aspirante – EC Patrocínio x União Santo Antônio

15h – Categoria Titular – Vila Nova de Sapucaia x Dom Lara

Dia 4 de julho

13h – Categoria Aspirante – Dom Lara x São João do Jacutinga

15h – Categoria Titular – América de Sapucaia x EC Patrocínio