Empresas japonesas estão de olho em Minas

Novo embaixador no Brasil é recebido pelo presidente da ALMG e fala sobre oportunidades nas relações comerciais com o Estado

BELO HORIZONTE – Na última segunda-feira (19), o novo embaixador do Japão no Brasil, Satoru Satoh, visitou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para aprofundar relações bilaterais e de amizade com o povo mineiro. Satoh foi recebido pelo presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB) que conduziu a recepção no Salão Nobre. Lopes destacou a segurança institucional do Estado, com equilíbrio entre os Poderes. “Minas é o melhor lugar para se investir”, afirmou o parlamentar.

Durante o encontro, Satoru Satoh, lembrou que Minas abriga iniciativas de destaque na relação nipo-brasileira, como a Usiminas, a Cenibra e o Prodecer, projeto de desenvolvimento do Cerrado. A visita a Minas é uma preparação para a missão que pequenas e médias empresas japonesas planejam realizar no Estado em agosto. O objetivo é buscar parceiros comerciais e joint venture com empresas mineiras. A missão será chefiada pelo embaixador Satoh.

USIMINAS

Temas como a crise vivida pela empresa, em Ipatinga (Vale do Aço), também foram tratados no encontro. Para o presidente Adalclever Lopes e demais parlamentares, o apoio da diplomacia japonesa para que a Usiminas volte a ser destaque no mercado global do aço é fundamental. Além de fatores mercadológicos e financeiros, a siderúrgica enfrenta uma disputa de acionistas.

IMIGRAÇÃO JAPONESA

Na ocasião do encontro, também foi lembrado que, em 2018, serão celebrados 110 anos da imigração japonesa no Brasil. O embaixador pediu apoio da Assembleia para as comemorações que serão realizadas. O cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, Wilson Brumer, lembrou também que no próximo ano o protocolo de irmandade com a província japonesa de Yamanashi, que tem excelência na produção de joias, completa 45 anos.

Além da comitiva japonesa, participaram do encontro vários parlamentares entre eles o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Fábio Ramalho (PMDB-MG) e líder da maioria na ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (PMDB). Logo após o encontro no Salão Nobre, a delegação participou de uma Reunião Especial realizada no Plenário, para comemorar os 60 anos de atuação da indústria japonesa em Minas.