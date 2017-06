Grande Concentração do Apostolado da Oração em Dom Cavati

CARATINGA- No domingo (25) acontece a ‘Grande Concentração do Apostolado da Oração’, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Dom Cavati. O tema refletido será “Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade”.

A forania de Inhapim convida a todas as comunidades para o evento, com chegada ao Bairro Serapião, às 13h e saída às 14h, em caminhada até a Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira. Às 15h, acontecerá a missa solene de encerramento. “Que vivenciemos os grandes momentos da espiritualidade”, afirma o padre José de Fátima.

Padre José de Fátima citou o trecho de um texto para destacar o objetivo desta celebração, onde são esperados pelo menos 10 ônibus de fiéis da forania de Inhapim. “Celebramos neste mês a festa do Sagrado Coração de Jesus, de onde emana a vida em plenitude. A oração para ser autêntica deve

exprimir confiança absoluta. O Altíssimo é o Deus único, verdadeiro e todo poderoso. Eu, que rezo, dependo Dele como água depende da fonte, como a planta sai da semente. Ele é quem me fez e refaz, a toda hora. O que, porém, mais importa é que Ele gosta de mim e por mim entregou a vida. O Altíssimo gosta tanto de nós que nos deu seu Filho único para que vivêssemos em plenitude. Este veio morar no tabernáculo da humanidade. Tornou-se para nós o tabernáculo do Altíssimo. Nossa caminhada quase só encontra espinhos e dificuldades pela frente. Precisamos estar preparados, vigilantes e atentos às exigências do Coração de Jesus, que deseja o homem experimentando o seu amor, o seu perdão e sua ternura”.

Ele deixa uma mensagem de agradecimento e faz um convite para que a comunidade participe da concentração. “Agradecemos a toda a população de Dom Cavati pela colaboração e nossa comunidade paroquial. Nosso muito obrigado a todos. O Coração de Jesus, unido ao Pai e ao Espírito Santo é o centro de nossa vida e garantia do perdão e da amizade”.