Imbé de Minas: Prefeitura investe em capacitação, oficinas, melhorias no setor saúde e distribui mudas de árvores

IMBÉ DE MINAS – A Prefeitura de Imbé de Minas tem promovido ações voltadas para capacitar servidores, melhorias no setor de saúde e também distribuiu mudas de árvores nativas e frutíferas.

CAPACITAÇÃO

Com intuito de capacitar, atualizar e estimular o servidor público, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no sábado (17) capacitação dos servidores desta área. Para a secretária Rita de Cassia Souza Leite, “é muito importante realizar um trabalho com agilidade, segurança e responsabilidade em cada função. Em breve novas capacitações setoriais em saúde serão desenvolvidas”, anunciou a secretária.

A advogada Patrícia foi a responsável pela palestra e tratou sobre o aprimoramento nas ações dos profissionais frente à qualidade de atenção para com a população, planejamento, organização, direção e controle desenvolvidos nas ações de saúde. A advogada ressaltou a importância do servidor público bem disposto e apto ao trabalho. Ela destacou também sobre a agilidade e eficácia do trabalho em equipe, linguagem e valorização pessoal, hierarquia e respeito, gestão de conflitos. Ao finalizar a palestra, a advogada conversou sobre motivação e convivência no dia a dia do servidor.

OFICINAS

Por meio da Secretaria de Assistência Social de Imbé de Minas, através do secretário Edvaldo Martins de Melo, o município vem contando com o apoio do prefeito Marco Antônio do Carmo, o ‘Marquim da Farmácia’ (DEM), em proporcionar a desenvoltura do Serviço de Convivência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Todas as terças-feiras acontecem oficinas de artesanatos e as aulas são ministradas por Sandra Maria. O curso tem a duração de três meses e acontecem em dois turnos (matutino e vespertino). Às sextas-feiras, Lucas ministra as aulas de música. São duas turmas no turno da manhã.

De acordo com Sandra Maria, a oficina de artesanato propõe uma atividade terapêutica com a prática da reciclagem, além de adquirir habilidades artesanais, possibilitando uma renda extra àquelas que optarem em desenvolver peças de decoração. “Durante os encontros as mulheres fortalecem os vínculos comunitários, elevam a autoestima e se dedicam a um novo aprendizado, favorecendo assim, o bem estar pessoal e familiar de cada participante”, avaliou Sandra Maria.

Ela acrescentou que o maior objetivo do CRAS é promover a convivência social, trabalhar o biopsicossocial de cada um. “Para tanto, são desenvolvidas atividades individuais e em grupos, nas quais as famílias adquirem novos saberes e exercitam a participação coletiva”.

Os interessados devem procurar a sede do CRAS, situada à rua José Teixeira Mendes, bairro Vitória. É necessário a apresentação dos documentos pessoais.

SAÚDE

A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, contratou uma ginecologista para atender às mulheres do povoado dos Manducas. A médica Ana Luísa passa a integrar a equipe do posto de saúde João Gomes da Silva, juntamente com os médicos Pedro Antônio e Wellington da Matta.

“Melhorar a qualidade do atendimento à saúde é fundamental e uma das nossas prioridades. Estamos fazendo todos os esforços para garantir que toda a população imbeense, em especial do povoado dos Manducas, seja bem atendida”, afirmou a secretária Rita de Cássia.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

Em relação ao meio ambiente, a Prefeitura distribuiu mudas de árvores nativas e frutíferas. O evento aconteceu na praça Santana, onde também foram passados esclarecimentos sobre plantios e cultivos. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente juntamente com a EMATER.

Para o secretário Claudio Paulino, esta blitz ecológica é muito mais que uma doação de mudas. “Serve para conscientizar os imbeenses sobre o futuro da nossa cidade e sobre a a importância da preservação ambiental”, relatou Claudio Paulino.

As mudas foram plantadas no conjunto habitacional Padre Luiz Ernesto, com o apoio dos alunos da Escola Municipal Núcleo Rural Glicéria Gomes Peixoto. Toda ação foi acompanhada pela bióloga Valéria, que destacou a relevância da visita dos alunos ao plantio. “É importante para que os estudantes possam conhecer de perto, na prática, todo esse processo do plantio de árvores e possam refletir sobre a necessidade de cuidarmos do meio ambiente”.

O prefeito Marquim da Farmácia agradeceu o empenho de todos os servidores envolvidos e disse que em Imbé de Minas, “o meio ambiente e a sustentabilidade são de extrema importância para que tenhamos um futuro com melhores qualidades de vida”.