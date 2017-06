INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Atiradores do TG de Caratinga compartilham das histórias e experiências do professor Eugênio Maria Gomes e refletem sobre a importância da educação

CARATINGA – Investir na formação de jovens é um dos passos para transformar a sociedade, e o Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga procura exercer esse papel, indo além de suas atribuições como unidade militar. Nesta semana, 83 atiradores ouviram o professor Eugênio Maria Gomes em uma palestra sobre profissionalismo e imagem, e como podem investir em suas metas sempre buscando serem pessoas melhores.

“A importância dessa palestra foi engrandecer cada vez mais o aprendizado do jovem que está em uma fase difícil da vida, aos 18 anos, indeciso sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele não vai fazer, quais seus projetos e sonhos. E a palestra do professor Eugênio foi altamente gratificante, porque ela mostrou para os atiradores que os seus sonhos são possíveis, que eles têm capacidade de ser realizados. Basta ter um planejamento, uma vontade de querer fazer que isso vai acontecer “, comentou o subtenente do Tiro de Guerra, Marcos César da Silva Souza.

Segundo Eugênio, o diferencial da palestra foi a faixa etária dos ouvintes. Na faixa de 18 anos, os atiradores estão terminando o 3º ano ou começando a faculdade e têm um longo caminho pela frente e o tema veio a calhar. “Foi uma oportunidade boa de trazer um pouco da minha experiência, de falar pra eles sobre a importância da qualificação, a importância da leitura, a importância de ser uma pessoa melhor, de ter empatia, de se relacionar bem com os outros, de buscar o melhor para sua vida e das pessoas com as quais a gente se relaciona”.

O TG também possui um Projeto de Redação que incentiva a capacidade de expressão e exposição de ideias dos atiradores. Ao final da palestra, foi pedido que eles fizessem uma redação sobre seus sonhos e metas. Arthur Moreira, de 19 anos, comentou que as informações repassadas por Eugênio foram importantes para passar uma base social e profissional.

Parceiro em projetos de envolvimento com jovens, o Lions Clube Itaúna também esteve presente, incentivando o trabalho de desenvolvimento educacional dos atiradores. “O Exército Brasileiro, responsável por nossas fronteiras, é o especial formador dos nossos jovens, mas é lógico que todo apoio, toda colaboração é bem-vinda. E é isso que nós queremos: ter essa ligação, esse intercâmbio com o Tiro de Guerra, trazendo profissionais, sempre que a gente puder, e sempre que eles tiverem disponibilidade para isso, para o desenvolvimento do nosso jovem, que no dia de hoje está fazendo uma formação militar e no dia de amanhã vai estar no mercado de trabalho”, pontuou Celestino Januário Bacelar, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.