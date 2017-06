Confirmado: Julho tem Jorge & Mateus em Caratinga

Primeiro lote promocional estará disponível amanhã

CARATINGA- “Já está confirmado. No dia 21 de julho a dupla sertaneja Jorge & Mateus se apresenta em Caratinga”, afirma o promotor Saulo Pereira, ao DIÁRIO DE CARATINGA.

O show é mais uma promoção da equipe Saulo Pereira Produções (que já trouxe Wesley Safadão para a cidade) e será realizado no estádio Doutor Maninho (Campo Caratinga). O primeiro lote promocional será aberto amanhã, sendo R$ 35 (pista), R$ 60 (VIP) e R$ 80 (camarote). E nas redes sociais já é possível perceber a empolgação e expectativa de fãs de toda a região.

Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “De tanto te Querer”, “Voa Beija Flor”, “Querendo te Amar”, “Amo Noite e Dia”, entre outros sucessos, os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara, interior de Goiás; ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas sertanejas do Brasil.

A dupla abriu 2016 com a divulgação do DVD “Como Sempre Feito Nunca” e realizou no segundo semestre o lançamento do DVD “Jorge & Mateus – 10 Anos”. Os cantores foram destaque na lista da Forbes, que apontou as 30 personalidades brasileiras mais populares da internet, sendo a dupla com maior número de seguidores da web; e na lista da Billboard como a dupla melhor colocada entre os 15 nomes da música mais seguidos nas redes sociais. A canção ‘Sosseguei’ foi listada entre as mais tocadas das rádios durante 2016 e no YouTube contabilizou aproximadamente 290 milhões de views.