Cartunista Edra lança livro em homenagem a artistas de diversas áreas

CARATINGA- O cartunista Edra lança hoje o livro ‘Caratinga de todos os dons- de Agnaldo a Ziraldo’ – Volume I. A obra será apresentada na Câmara Municipal de Caratinga, às 19h30 e é composta por caricaturas e dados biográficos de destaques da cultura caratinguense.

Em sua apresentação do livro, Edra citou que Caratinga é “pródiga em surgir talentos”. “Olha eu, exagerando, no ufanismo tão peculiar que nós, caratinguenses, costumamos agir e pensar. Diante dessa dissertação é muito comum um caratinguense ser reconhecido, por onde quer que vá, como ‘O Caratinga’ de tanto que a gente fala, e com orgulho, de nossa cidade. Costumo dizer aos meus amigos que a população de Caratinga parece ser maior do que da China. Você se depara com um caratinguense em tudo quanto é lugar. E ele não está ali para ser mais um. Ele está em uma posição de destaque, em qualquer área de atuação”.

Edra ainda enfatizou que sua ideia com o lançamento é apresentar e prestar uma “singela homenagem”, em forma de traços e ser um suporte para pesquisas escolares, por apresentar informações resumidas sobre artistas de diversas áreas, como literatura, esporte e música. Ele destaca que já tem material para outras edições e que este foi apenas um pontapé inicial do projeto. “Sabemos que temos uma ‘equipe’ muito boa em Caratinga. E por mais que se convoque uma seleção muito forte, sempre vai ficar um de fora da escalação. É o primeiro volume, pois ficou ainda muita, mas muita gente mesmo, talentosa do lado de fora, mas que estarão presentes no volume dois, e, como surge talentos aos montes por estas bandas, não duvide que chegaremos ao volume três, quatro, cinco… Em tempo. Estou presente neste volume porque sou o dono da bola, do jogo de camisas e também quero brincar”.

O projeto contou com apoio da Rede de Ensino Doctum, Centro Universitário de Caratinga e DPC. Esta edição conta com os seguintes homenageados: Agnaldo Timóteo, Camilo Lucas, Edra, Eugênio Maria Gomes, Flávio Anselmo, Hélio Amaral, José Aylton de Mattos, Lord Manga, Marcelo Alves, Marilene Godinho, Maxs Portes, Miriam Leitão, Monir Ali Saygli, Monsenhor Raul, Onair de Freitas, Orides Gomes, Paulo Vieira, Ruy Castro, Stael Abelha e Ziraldo.