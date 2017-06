Menores apreendidos por tráfico em Inhapim

DA REDAÇÃO – Três menores foram detidos pela Polícia Civil nessa terça-feira (20) por ligação com o tráfico de drogas em Inhapim. Após diversas denúncias informando sobre o envolvimento deles com o comércio de entorpecentes no bairro Santa Cruz, uma equipe da PC começou uma investigação e deteve os adolescentes.

Foram apreendidos em um lote 150 invólucros de crack, 68 pedras de crack, 4 buchas de maconha e R$ 60. Segundo a PC, um dos menores é bastante conhecido e, apesar da menoridade, é considerado de alta periculosidade. O menor tem passagens por roubo, furtos, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Por várias vezes ele esteve acautelado no presídio de Inhapim e em Ipatinga.

Levantamentos feitos pelos investigadores ainda dão conta de que esse menor passou, juntamente com outro adolescente, também apreendido na operação dessa terça, a comandar o tráfico naquela localidade após as mortes de Aléxis José Teixeira e Igor Aleixo Venceslau. O primeiro foi morto em maio de 2016, na cidade de Sobrália, durante tentativa de roubo a banco, enquanto o segundo morreu em confronto com a polícia ocorrido em abril deste ano no estado de São Paulo.

Os três menores, juntamente com as drogas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Inhapim, para as demais providências.

Informações Rádio Cidade Caratinga