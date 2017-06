Copa Distrital conhece os semifinalistas

CARATINGA – Os jogos das quartas de final da 33ª Copa Distrital, competição que é promovida pela Prefeitura de Caratinga, foram disputados em dois domingos seguidos no estádio Dr. Maninho. As primeiras partidas aconteceram no dia 11, enquanto as restantes ocorreram no dia 18, quando foram conhecidos os últimos semifinalistas.

EC Patrocínio e EC Dom Lara já haviam se classificado pela categoria Aspirantes; Vila Nova de Sapucaia e América de Sapucaia tinham garantido vagas entre os Titulares.

Aspirantes

São João do Jacutinga 2 x 0 Suíço

Palmeiras de Santa Efigênia 1 x 2 Santo Antônio

Titulares

EC Patrocínio (Classificado) 0 x 0 Atlético dos Campinhos

EC Dom Lara 2 x 0 América de Santa Efigênia