Festival Cultural de Educação Física mostra talento e criatividade

CARATINGA – Criatividade e talento individual. Fórmula eficiente para o desempenho dos alunos, que podem colocar a teoria e a prática do ensino em uma demonstração do que pode ser oferecido nas escolas. Este é um resumo do que foi apresentado no Festival Cultural de Educação Física, considerado o maior evento do gênero na região.

Aline Elias de Oliveira Santos, professora-coordenadora de estágio e grande divulgadora do evento, explica que o festival faz “parte da culminância do semestre letivo do curso de Educação Física”, oferecido pelo Centro Universitário de Caratinga (UNEC), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec).

Para o professor Antônio Martins Júnior, coordenador do curso, “o incentivo à espontaneidade de criação dos alunos, sob a supervisão dos professores, só engrandece do evento, que se tornou tradição no calendário do curso; a Educação Física do UNEC se destaca pela participação e entrosamento entre docentes e discentes”.

As apresentações mostraram que os alunos são dedicados nos ensaios, e abusam da criatividade na hora do show de verdade. Maquiagens, figurino, ritmo sincronizado. Até um artefato pirotécnico foi levado para o ginásio da Vila Olímpica durante a apresentação da quadrilha de festa junina, que remete às comemorações do mês de junho, mês do aniversário de Caratinga.

Encenação teatral que nem parecia estar sendo apresentada por alunos que tem no esporte sua principal dedicação. Danças ensaiadas, tudo com uma coreografia impecável. A expressão e os olhos dos professores que apoiam o evento radiavam de pura satisfação com os resultados.

O grupo formado pelos alunos do 5º período, Magno, Débora, Caroline e Keliane estavam empolgados com a apresentação. “É uma maneira de mostrarmos que o curso está sempre no topo”, disse Magno Henrique Rocha.

Professora da ALLEGRO, a Escola de Dança Jairo Grossi, a bailarina Keké Rodrigues – bastante conceituada pela organização anual do Festival de Dança da Escola Prof. Jairo Grossi e que, justamente por isso, entende o que é a realização de um evento artístico de grande porte -, fala com orgulho do que viu.

“Há sete anos estamos envolvidos com a dança dentro do curso e o festival serve para mostrar todo o talento e dedicação dos alunos”, enfatiza.