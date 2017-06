Feirantes são assaltados e bandidos fogem com mais de R$ 7 mil

INHAPIM – Quatro feirantes foram vítimas de assalto. O crime aconteceu na tarde de domingo (18) e os bandidos fugiram levando R$ 7.520,00 e dois celulares. Os assaltantes ainda agrediram uma vítima e atiraram na perna de outra.

De acordo com as vítimas, os autores chegaram ao Máquina Hall, localizado no km 501 da BR-116, que abrigava a ‘Feira do Brás’. Um dos marginais portava arma de fogo e uma faca. Os bandidos anunciaram o assalto e tomaram dois celulares e 7.520 reais. Durante o crime, um dos autores desferiu várias coronhadas numa das vítimas, que causaram lesões na cabeça da feirante. Em seguida, o assaltante atirou na perna esquerda de outa vítima e ele, junto de dois comparsas, empreendeu fuga.

De acordo com as vítimas, um dos bandidos é alto, magro e negro; o outro é pardo e baixo; enquanto o terceiro indivíduo tem estatura mediana, pele clara e usava bigode. Até o final dessa edição eles não tinham sido detidos.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.