Pedras de crack e dinheiro apreendidos no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Na noite de domingo (18), a Polícia Militar recolheu vinte pedras de crack e R$ 101,00 na Rua José Belegard, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Um menor foi apreendido por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo no topo de uma escadaria, local este que já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Os policiais se aproximaram a pé e conseguiram abordar um menor, que foi submetido a busca pessoal e os militares encontraram 101 reais em notas de baixo valor, dando a entender que o dinheiro é proveniente do tráfico; inclusive o menor não sabia quanto teria no bolso e acreditava que a quantia não passasse de 40 reais.

Os policiais fizeram varredura e encontraram 20 pedras de crack bem ao lado de onde o menor foi abordado.

O adolescente foi apreendido e conduzido para Delegacia de Polícia.