Colisão entre Palio e moto na MG-329, em Raul Soares

DA REDAÇÃO – Uma colisão entre Palio e moto foi registrada na manhã de domingo (18) no km 42 da MG-329, em Raul Soares. O motociclista ficou ferido devido ao acidente.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária esteve no local e conversou com José Pedro dos Santos, motorista do Palio. Ele contou que seguia na condução de seu automóvel, quando foi surpreendido pela moto atravessando a pista. José Pedro alegou que tentou desviar o Palio, mas não conseguiu evitar o acidente.

O motociclista João Batista Celestino, 47, foi levado ao Hospital São Sebastião, em Raul Soares, e apresentava suspeita de fraturas nas pernas. Ele foi ouvido pelos militares, mas disse que não se recordava do acidente.

As causas do acidente estão em apuração.