Santuário encerra Semana Eucarística com celebração de Corpus Christi

CARATINGA– Na última quinta-feira (15), a Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus (Santuário de Adoração) encerrou a 58ª Semana Eucarística, com a celebração de Corpus Christi. Muitos fiéis se envolveram com a confecção dos tradicionais tapetes. Eles saíram da Catedral em procissão com o Santíssimo Sacramento, até o Santuário, onde foi realizada a celebração da Eucaristia, presidida por dom Emanuel Messias de Oliveira.

Este ano, a Semana Eucarística aconteceu em sintonia com o Ano Mariano, como ressaltou em entrevista o padre Antônio Geraldo Alves, refletindo o tema ‘Vinde comer’ e o lema: ‘Sentado à mesa, com a mãe da Eucaristia’. “Este ano estamos comemorando os 300 anos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba, em São Paulo. Então, a CNBB (Conselho Nacional dos Bispos do Brasil) decretou esse Ano Mariano para a Igreja do Brasil. Fizemos uma adaptação, incluindo a Semana Eucarística, que é um tema voltado para a eucaristia, juntamente com Maria”, explicou.

A Semana Eucarística nasceu dentro do carisma da Congregação do Santíssimo Sacramento, mas padres de todas as seis paróquias da cidade tiveram oportunidade de presidir um dia de celebração durante a programação.