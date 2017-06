Festa Junina faz resgate da diversidade cultural brasileira

Alunos da Escola Professor Jairo Grossi apresentaram danças temáticas e figurinos que remetem a regiões e estados do Brasil

CARATINGA – O mês de junho chegou e, com ele, muita roda de dança e comidas gostosas. Mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), a Escola Professor Jairo Grossi promoveu na noite do último sábado (10) uma festa junina diferenciada, pois os alunos do maternal ao ensino médio apresentaram danças que remetem a várias culturas e regiões do Brasil. Este foi o Arraiá 2017 com o tema “Do Oiapoque ao Chuí”, um resgate histórico das tradições e da história nacional, com coreografias personalizadas estimulando na criançada e nos jovens a valorização cultural desde cedo. A festa aconteceu no estacionamento e no Ginásio Dário Grossi, na Unidade 1 do UNEC.

Teve cangaço, personagens do folclore, ballet e muito mais, além de pratos típicos e música boa com a dupla sertaneja Paulo César e Cristiano. “Estamos muito felizes, a nossa comunidade escolar esteve toda presente. Quando vemos os pais aqui, os alunos, isso é resposta à compra da nossa proposta pedagógica. Significa que a família é realmente nossa parceira. Essa festa foi programada com muito carinho e, hoje, é o momento para que os alunos conheçam e vivenciem a diversidade cultural brasileira”, considera a diretora da Escola, Francisca Pires.

“Nossa festa junina é tradicional em Caratinga. Este ano, ela tem um cunho cultural, pegando as tradições do nordeste, do norte, do centro-oeste, sudeste e outras regiões. Temos que agradecer muito às professoras de Educação Física, que prepararam cada coreografia, estudaram e trabalharam isso com os alunos. Agradeço à FUNEC, que contribuiu mais uma vez conosco, à equipe das gerências, às professoras que cuidaram das decorações. E agradecer de forma muito especial aos pais, que acreditam no nosso trabalho, que confiam em deixar seus filhos conosco e que participam desses momentos festivos da Escola”, salienta a supervisora pedagógica, Angélica Nunes.