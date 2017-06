Passeata marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

CARATINGA – Nesta segunda-feira (12), foi comemorado Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e em alusão a data, a Prefeitura de Caratinga por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social realizou na manhã de ontem, uma passeata no centro da cidade.

O principal objetivo da data é alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), em 2002. “Centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando, e não estão usufruindo de seus direitos à educação, saúde e lazer. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados em muitos países”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Sônia Gomes de Freitas, que destacou a importância de ações como essa realizada na manhã de hoje. “A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilização civil contra a exploração das crianças e adolescentes, que constitui uma grave violação aos direitos humanos fundamentais”.

Estiveram presentes, o prefeito de Caratinga Welington Moreira (DEM), o vice-prefeito e Secretário de Saúde, Giovanni Corrêa (Rede) e demais autoridades políticas. Alunos da Funcime e crianças da rede municipal de ensino, também participaram da passeata.

DADOS DA UNICEF

De acordo com dados da UNICEF, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos. No Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data, seja através do Ministério do Trabalho ou de outros órgãos da sociedade civil.

“O Município de Caratinga tem um plano de trabalho referente ao enfrentamento da erradicação do trabalho infantil e essa mobilização faz parte do trabalho continuado que membros do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) realizam junto à Secretaria de Desenvolvimento Social”, ponderou a coordenadora do Creas, Andréia Diniz Moreira.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga