Tecnologia LED chega aos semáforos de Caratinga

CARATINGA- Teve início na manhã de ontem, a substituição das lâmpadas incandescentes dos semáforos de quatro cruzamentos do centro da cidade, por tecnologia LED. Os serviços de sinalização semafórica estão sendo executados gradativamente, ao longo da semana e devem ser concluídos até o domingo (18).

O primeiro local a receber os serviços foi o cruzamento da Rua Doutor José de Paula Maciel com a Praça Getúlio Vargas. A empresa vencedora do processo licitatório que contempla o fornecimento e instalação cluster de LED, manutenção de mobiliário semafórico e controladores de trânsito marca TESC, incluindo o fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos e de mão de obra foi a Garra Traffic Sinalização Ltda, pelo valor de R$ 220.000.

A revitalização contempla, além das 80 unidades, sendo 66 em grupo veicular e 24 em grupo focal de pedestre; a recuperação de cruzamento com revisão elétrica, troca de armação secundária dos cabos necessários, fornecimento de material e repintura dos postes.

A modernização se deu após um parecer do Departamento de Trânsito- Caratrans, considerando que a sinalização semafórica do município possui “mobiliário obsoleto” e que necessita de uma “requalificação efetiva”, que garanta a melhoria na sua operação, para proporcionar principalmente, segurança aos usuários no trânsito. Por isso, o Caratrans propôs a modernização da sinalização semafórica, com a atualização de equipamentos de controle eletrônico dos semáforos existentes, de “eficácia comprovada”, bem como a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas LEDs, possibilitando a melhoria da operação dos semáforos e a redução do consumo de energia.

Além da instalação, dentre as obrigações a serem cumpridas pela empresa contratada, está programar em cruzamentos do município os controladores eletrônicos, seguindo a linha de critérios técnicos, incluindo novos cruzamentos semaforizados, integrando-os à rede de controladores já existente e à central de controle, atendendo a possibilidade de ampliação da rede em no máximo dois cruzamentos. Os equipamentos serão fornecidos pela Prefeitura de Caratinga. Ainda deverão ser realizadas implantação e manutenção atualizada de uma nova programação semafórica, contendo no mínimo oito planos de tráfego.

VANTAGENS

A tecnologia LED (Light Emitting Diode- Diodo Emissor de Luz) proporciona melhorias significativas, aliando durabilidade e eficiência energética. Se tratando da capacidade e qualidade de iluminação, as luzes de LED são similares às incandescentes, no entanto, utilizando dez vezes menos energia para isso. Os mais otimistas consideram uma economia que pode chegar a 90%.

Outro ganho é a sua durabilidade, pois a vida útil média é de 40.000 horas, ou seja, uma lâmpada LED pode ficar mais de quatro anos e meio acesa, de maneira ininterrupta. A manutenção do sistema também é facilitada, uma vez que é composto por um circuito de lâmpadas, ao invés de apenas uma, fazendo com que, em caso de defeito, o equipamento não fique completamente defeituoso e inutilizável.

De acordo com informações do Departamento de Trânsito, o gasto mensal da Prefeitura de Caratinga com a energia elétrica dos semáforos era de R$ 500. Segundo norma que consta na portaria interministerial n° 1007/2010, do Ministério de Minas e Energia que visa minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica e o impacto na demanda, ficou proibida a fabricação e venda de qualquer lâmpada incandescente em meados de 2013 e 2015 respectivamente. “A medida visa minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica, já que elas consomem quatro vezes mais que as lâmpadas fluorescentes compactas e duram seis vezes menos, ou seja, a lâmpada incandescente possui vida útil muito menor que outros tipos de lâmpadas”, ressaltou o diretor do Departamento, José Geraldo de Oliveira Júnior.

Segundo José Geraldo, a substituição de lâmpadas incandescentes por LED tem se tornado cada vez mais frequente, pois oferece muitas vantagens. “O retorno é imediato após a substituição tanto na redução de gastos com energia quanto na melhora de visibilidade, uma vez que é preparado para alcançar uma melhor visibilidade independente de iluminação externa. Pode-se extrair a confirmação de que além da economia energética que o LED proporciona ser bem superior, sua eficiência é mais alta, se comparada a outros tipos de lâmpadas, já que não transforma parte da energia recebida em calor (desperdício), mas sim toda energia consumida é transformada em sinal luminoso”.

O diretor do Departamento de Trânsito ainda acredita em uma redução do consumo de energia elétrica, de 80 a 90%. Os semáforos não possuem temporizador. “Ele permite um tempo de funcionamento ininterrupto de todo o mobiliário semafórico muito maior do que quando se utiliza lâmpadas de outros tipos, principalmente se comparado à lâmpada incandescente. Inicialmente serão substituídos os cruzamentos já existentes, um estudo de engenharia de trânsito está sendo realizado para implantação de semáforos em outros pontos da cidade”.