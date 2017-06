Estudantes criam jogos educativos desenvolvidos para aulas de biologia nas escolas

CARATINGA – O lúdico, associado à inovação, é o que impulsionou a iniciativa dos estudantes de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). Turmas de todos os períodos fizeram a exposição de seus trabalhos interdisciplinares desenvolvidos durante o período. São jogos, ferramentas e brinquedos criados para reinventar a metodologia educativa das disciplinas ligadas à Biologia nas escolas. O evento, que foi aberto ao público, aconteceu nas instalações do Núcleo de Documentação e Estudos Históricos (NUDOC) na noite da última sexta-feira (09).

O coordenador do curso, Ronny Francisco de Souza, acredita que seja um diferencial do curso na formação de profissionais mais criativos, dedicados a um processo de aprendizado mais moderno e dinâmico. “Criando esses jogos, primeiro eles estão exercendo a criatividade, e com isso modificando e possibilitando uma metodologia de ensino e aprendizado diferenciada. Enquanto muitos professores hoje ainda estão agarrados ao quadro e ao giz, estamos propondo para esses futuros biólogos a possibilidade de dar uma aula diferente para os alunos com os quais eles irão trabalhar, em que eles, brincando, aprendam os conteúdos”, expõe.

Ao longo do período, os alunos escolhem um conteúdo das Ciências Biológicas e apresentam propostas dos jogos educativos abordando o tema. Depois de construírem o material, eles levam até a uma escola de Caratinga e cidades da microrregião, ministrando uma aula experimental, onde aplicam a dinâmica e comparam os resultados entre alunos que participaram e alunos que apenas tiveram contato com o conteúdo oral. Os resultados evidenciam o quanto as turmas absorvem com a metodologia lúdica em vista dos meios tradicionais de ensino.

Um dos casos interessantes foi de uma estudante do 3º ano do ensino médio, que relatou ter se lembrado do conteúdo da aula através dos jogos. Ela foi desafiada a explicar o que aprendeu e, tendo dificuldades, conseguiu descrever à medida que se recordava do jogo. “Encontrando com essa estudante um dia desses, ela contou que gostou muito da aula, chegou a se interessar pela área. Embora eu ainda não seja um professor, isso me deixou muito feliz, ver que alguém gostou da técnica e da disciplina. Fora ela, outros alunos da escola também comentaram positivamente, fiquei muito satisfeito”, conta o estudante do 3º período, Markjany Júnior de Moraes.

Os alunos confeccionaram banners, contextualizando a didática a partir de uma bibliografia científica do assunto e explicando, com dados, as comparações e os resultados obtidos após a visita nas escolas. Durante a noite, houve ainda música ao vivo relembrando melodias da MPB com a banda Aurora, formada pela aluna Karol Luz, do 5º período do curso, e seus amigos Wesley Sousa e Elbert Xavier.