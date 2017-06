Menor flagrado com arma no Santa Cruz

CARATINGA – Um menor, 17 anos, foi flagrado no final da noite desta segunda-feira (12) portando arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, Bairro Santa Cruz.

Durante patrulhamento pela Travessa São Vicente de Paula, os militares avistaram o menor na companhia de um outro indivíduo. Ambos estavam em atitudes suspeitas, sendo que o adolescente já foi apreendido anteriormente. Os policiais se posicionaram em local estratégico e ao perceber que seriam abordados, os suspeitos demonstraram nervosismo e o menor, que portava um revólver calibre 32, chegou a efetuar um disparo acidental, que acertou de raspão um dos dedos de sua mão direita.

Em seguida, o menor arremessou a arma e tentou fugir pela Rua Emília Mota, mas foi detido na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, porém o comparsa conseguiu fugir. O revólver dispensado pelo adolescente foi recolhido pelos militares.

O menor foi conduzido ao Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU), onde o médico constatou escoriação num dedo da mão direita. Após ser atendido no CASU, o menor foi levado para Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar já foi informada que o indivíduo que estava conversando com o menor reside no Bairro Esplanada.