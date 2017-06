A IMPORTÂNCIA DE AGRADAR AOS OUTROS

Agrade ao espírito de seus semelhantes e você agradará ao espírito do Onipresente.

Será que a opinião popular significa a aprovação do Céu?

Quando consideramos o número de malvados e tiranos que foram idolatrados pelas massas, este ponto de vista ingênuo de agradar a todos se torna insustentável. Nesta matéria, porém, não se trata de um tipo de adulação histérica das massas, mas de uma forma de vida que contribua para a paz e tranquilidade da humanidade.

Infelizmente, há muitas pessoas cujo efeito sobre seu semelhante é o ultraje, a provocação do ressentimento, a geração de conflitos e o fomento da discórdia. O que acontece? Com pessoas assim o Todo-Poderoso fica bastante descontente.

Existem apenas duas alternativas possíveis no desenvolvimento de relações entre alguém e os demais seres humanos: ele tem a aprovação ou a desaprovação da sociedade; a pessoa avança ou retarda os valores sociais e morais de seus semelhantes. Não existe neutralidade. Você não pode esperar ser simplesmente ignorado.

Se uma pessoa é criativa e socialmente responsável, cada um de seus atos e expressões e sua própria presença causam uma impressão favorável e saudável sobre aqueles que o rodeiam. Por outro lado, mesmo se uma pessoa só busca que a deixem sozinha e se retira para levar uma vida isolada, as consequências ulteriores são apenas insignificantes, mas sim francamente negativas, pois prejudica a causa das boas relações humanas baseadas na preocupação mútua e interdependência.

Vem bem a calhar aqui o processo de arrependimento. Um entendimento bíblico claro é que não basta um arrependimento para ter o perdão dos pecados. Tem que haver também a reparação dos danos que nós causamos: se prejudicamos financeiramente um indivíduo, devemos restituir a ele o dinheiro em questão. Se o pusermos em situação embaraçosa, devemos pedir seu perdão. Assim, quando você vai ao lugar de culto e se encontra com as pessoas, se elas estão em paz com seus semelhantes e sabendo que eles ficaram satisfeitos e contentes com você, então você pode esperar o perdão do Todo-Poderoso. Mas se você não tiver feito as pazes com seus semelhantes nem tiver feito as reparações, então sua experiência de culto não poderá ser proveitosa para você.

Tal situação pode ser vista de outra forma também: “Se a vontade do Todo-Poderoso estiver satisfeita com o homem, então o espírito das pessoas estará satisfeito com ele”.

Geralmente começamos com a opinião que a sociedade tem de uma pessoa, e daí inferimos a consideração que o Céu tem pela mesma. Se a piedade e erudição de um homem obtiverem a aprovação Divina, a sociedade deve admirá-lo também, sem perguntas, dúvidas nem reservas. Os homens devem opinar sobre seus semelhantes com base na qualidade de sua relação com Deus.

Como disse Salomão: “Nunca se afastem de ti a misericórdia e a verdade; prende-as a teu pescoço, escreve-as na mesa do teu coração, e acharás graça e boa opinião diante dos olhos de Deus e dos homens.” Provérbios 3.3-4.

Em tempos críticos como os nossos, vale a pena prestar atenção – cada um a partir de si mesmo – nos atributos que sobressaem em nossa conduta diária. A teologia nos ajuda a fazer a seleção, e a desmistificar ideias errôneas e erradas.

Gosto de pensar assim: – Só é amor, quando o outro se sente amado. E – em sequência – só é misericórdia, quando o carente é ajudado.

E para tanto, por favor: para que não haja confusão de propósitos, a mídia parcial, ou a sensacionalista, tem que ficar de fora!

Com um grande abraço,

Rudi Kruger – Diretor

