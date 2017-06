Morte de rapaz investigada

Vítima teria disparado um tiro contra o próprio peito em circunstância não devidamente esclarecida

IPATINGA – A morte de Oscalino Eduardo Floresta Santos, de 26 anos, é investigada pela Polícia Civil, em Ipatinga. Na noite desta segunda-feira (12), após uma discussão com a esposa, a policial civil Valdete Cizoski de Souza, de 48 anos, o jovem marido acabou morrendo com um tiro no peito. A alegação da esposa é que ele pegou a sua arma e cometeu autoextermínio, esta situação que é averiguada pela polícia. A policial civil Valdete já trabalhou em Caratinga.

O caso aconteceu em um prédio residencial na rua Morubixaba, no bairro Iguaçu, por volta das 21h. Um morador, que foi ouvido pela Polícia Militar, escutou uma discussão do casal em pleno Dia dos Namorados. Os dois desceram as escadas até a garagem, onde continuaram o bate-boca e em voz alta. Pouco depois, aconteceu o disparo de arma de fogo.

Os moradores depararam com a policial civil gritando por socorro, alegando que o marido havia se suicidado. O desespero de Valdete também foi presenciado pelos policiais militares que chegaram até ao local do fato. O Samu foi acionado com os profissionais confirmando o óbito da vítima.

O local foi preservado para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A arma, revólver calibre 38 que pertence à policial, estava caída atrás de uma pilastra. Dois peritos trabalharam na cena do crime, acompanhados pela delegada Lívia Athaíde e o médico-legista, ambos plantonistas da 1ª Delegacia Regional de Ipatinga.

A arma e o celular de Oscalino foram apreendidos pelos policiais civis. Em um primeiro momento, não se pode confirmar o que aconteceu, se houve suicídio ou um homicídio. Diante da situação, a investigadora foi conduzida para a delegacia, para prestar esclarecimentos, pela delegada Amanda Moraes, titular da Delegacia de Mulheres onde Valdete é lotada.

Diário do Aço