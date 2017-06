Curso de Administração do Unec promove palestra “Sua audiência está querendo comprar de você”

Publicitário Jouber Nabor, de Ipatinga, falou aos alunos dos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis do Unec sobre os desafios do gerenciamento das redes sociais digitais e as mudanças de perfil do mercado

CARATINGA – Os alunos dos cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis do Unec se reuniram neste sábado (10) para conhecer as experiências do publicitário Jouber Nabor, fundador de uma das primeiras plataformas de ensino em Mídias Sociais com foco em vendas do Leste de Minas.

“A propaganda não vende mais”, foi o foco da palestra, que mostrou como o mercado está mudando rapidamente, assim como a percepção do consumidor em relação aos produtos. Segundo Jouber, a propaganda não deve mais vender o produto, e sim a experiência que se pode ter a partir dele. Ele enfatizou que os modelos de propaganda antigos não atraem mais a audiência, que quer conteúdo acima de tudo.

De acordo com Jouber, o cenário atual torna necessário aos empresários e empreendedores entender o comportamento do consumidor com os novos canais de comunicação que surgiram: as mídias sociais. Elas são as novas ferramentas que irão contribuir com os avanços estratégicos e sua grande vantagem em relação às mídias tradicionais é que elas permitem que se crie um relacionamento entre os consumidores e as empresas, e a mensuração dos resultados é mais precisa.

A troca de informações foi interessante para agregar uma visão ampla aos alunos presentes. Hoje, independente de qual seja o público-alvo, ele está na internet. Mas, para atraí-lo, é necessário identificar seu perfil e pensar fora da caixa na hora de divulgar. A comunicação deixou de ser apenas uma propaganda estática, e par alcançar, motivar e até mesmo conquistar os clientes, é necessário oferecer conteúdo e construir relacionamento.