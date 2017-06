Troca de comando na loja maçônica Obreiros de Caratinga

Marcos Matos Curvello é o novo venerável da Loja

CARATINGA – A noite da última sexta-feira (9) foi de festa na Loja Maçônica Obreiros de Caratinga. Depois de dois anos de profícua gestão, o venerável Roberto Ligeiro transferiu o comando da loja para Marcos Matos Curvelo. A sessão solene foi muito prestigiada, contando com inúmeros maçons de Caratinga e região. Várias lojas enviaram representantes, a exemplo das Lojas Maçônicas Caratinga Livre e Fraternidade Acadêmica (Caratinga), Libertas Quae Sera Tamen (Ipanema), Paz e Progresso (Gov. Valadares), União e Paz (Ubaporanga) e Carmo Vigiano (Inhapim). O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais, Eduardo Teixeira de Rezende, deslocou-se de São João Del Rei, onde participava de importante evento maçônico, especial mente para presidir a Comissão de Posse. Também fizeram parte da Comissão Instaladora os maçons Eugênio Maria Gomes, grande

secretário de Educação e Cultura do GOB-MG e Marcos Alves Barbosa Neto, que renunciou ao cargo de membro do Conselho do GOB-MG para assumir o cargo de secretário na nova diretoria da loja.

NOVA DIRETORIA

Marcos Matos Curvello comandará os destinos da Loja no biênio 2017/2019. “Este é um momento de muito orgulho para mim e recebo-o com muita responsabilidade. Agradeço a confiança de todos e espero contar com o apoio, não apenas da diretoria eleita, mas de cada um que compõe o quadro desta loja. Agradeço e parabenizo o Irmão Roberto Ligeiro pelo trabalho desenvolvido, assim como toda a diretoria que termina o seu mandato. Agradeço, também, a presença de todos os presentes nessa sessão e reafirmo o meu compromisso de fazer com que a “Obreiros” caminhe sempre firme no cumprimento de sua missão em defesa dos princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, registrou o novo venerável.

Roberto Ligeiro também fez uso da palavra para agradecer a todos o apoio recebido em sua gestão, colocando-se à disposição do novo venerável e de sua diretoria. “Foi um orgulho muito grande ter dirigido esta loja, uma das mais atuantes das nossas Minas Gerais. Agora, na condição de Mestre Instalado, com 45 anos de serviços prestados à maçonaria, permanecerei com um soldado em suas fileiras, sempre à disposição do venerável, da diretoria e dos irmãos”, comentou o ex-venerável.

A nova diretoria ficou assim constituída:

Venerável – Marcos Matos Curvello

1º Vigilante – Daso Moreira Perfeito

2º Vigilante – Ronaldo José da Silva

Secretário – Marcos Alves Barbosa Neto

Tesoureiro – Claudinei Francisco do Espírito Santo

Chanceler – Nilo Carlos Silva Junior

Orador – Alim Rocha de Abreu.

HOMENAGENS

A noite festiva foi, também, de muitas homenagens. Jair de Almeida Gomes, após completar 50 anos, ininterruptos, como membro da maçonaria, recebeu das mãos do grão-mestre, Eduardo Teixeira de Rezende, a Comenda D. Pedro I, a mais alta condecoração que um maçom pode receber na Ordem, fruto de seu esforço pessoal e de sua dedicação à maçonaria. Participaram do ato de entrega do diploma e da medalha os maçons Maninho – também portador da Comenda – e Geraldo Magela, venerável eleito da Loja Maçônica Caratinga Livre. Roberto Ligeiro também foi homenageado na solenidade, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de dois anos de trabalho, como venerável da Loja. Ele recebeu uma réplica da Espada Maçônica – entregue pelo coordenador do GOB-MG, Adilson de Castro Teodoro – e uma placa de agradecimento da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, entregue pelo Grão-Mestre do GOB-MG, Eduardo Teixeira de Rezende.

ALA FEMININA

Após a sessão solene, exclusiva aos maçons, a loja ofereceu um lauto jantar aos convidados, em seu salão de festas. O Buffet ficou por conta de Marilene Segal e tudo foi preparado, com esmero, pelas fraternas. Na oportunidade foi apresentada a nova diretoria da Ala Feminina Obreiros de Caratinga – a FRAFREM – que ficou assim constituída:

Presidente – Tânia Mara Dias Melo Curvello

Vice-presidente – Sheila Maria Ribeiro Moreira

1ª Secretária – Elenice Carli Rezende

2ª Secretária – Sonia Belgo Militão

1ª Tesoureira – Monica Prata Martins Alves

2ª Tesoureira – Andrea Villela Silva

Diretora Social – Jaqueline Arreguy Silva Moreira