Sicoob Credcooper prepara segunda ‘Feira de Negócios Agropecuários’

Cooperativa tem expectativa de volume de negócios em mais de R$ 30 milhões

CARATINGA- A segunda edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc) já tem data marcada. Serão três dias de evento (24, 25 e 26 de agosto), no sítio Ycambi Ranch, situado à MG-425 (km 01), conhecida como Rodovia do Álcool.

O lançamento do projeto 2017 foi feito na tarde de ontem, pelo presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares, por meio de uma coletiva de imprensa. De acordo com Kdner, em 2016, a feira registrou um volume de negócios de R$ 30 milhões; para este ano expectativa é de superar este número. “Estaremos levando ao nosso associado uma oportunidade de negócio. No ano passado, tivemos em torno de 45 associados expondo seus produtos e estamos trabalhando para dessa vez termos em torno de 70 a 75 estandes expostos na nossa feira. Para que nosso povo esqueça um pouco da crise econômica,

financeira, moral e política que o País está vivendo e nós demonstrarmos para o nosso associado, que estamos acreditando na nossa região, especialmente no nosso associado, de forma a estar virando essa página de crise na nossa região”.

Por meio da feira, os expositores podem montar seus estandes e oferecer produtos com condições diferenciadas. São inúmeras vantagens atingindo toda a cadeia do agronegócio. “Teremos produtos agropecuários, maquinário, adubos e também veículos, na área da construção civil e área de serviços também. Todos os nossos associados terão a oportunidade de expor o seu negócio. Também teremos palestras, um pouquinho dos projetos do Sicoob Credcooper, o carro-chefe que a gente tem trabalhado durante esses anos, o projeto ‘Nascente Viva’, que falamos da recuperação de nossas nascentes na região, especialmente falando do cuidado com o trabalho de irrigação, a crise hídrica. E nosso outro projeto, o ‘Gestão de Qualidade no Campo’, em que conscientizamos nosso produtor de que ele é um empresário e como tal, tem que tratar seu negócio”.

O associado que desejar saber mais informações sobre o evento e como expor seus produtos, pode acessar o site http://sicoobcredcooper.com.br ou entrar em contato com a cooperativa. Os gerentes do Sicoob também visitarão os associados interessados em participar. Kdner deixa um convite para essa oportunidade de negócios. “Convidamos o nosso associado, cliente, a participar conosco, acreditar nesse empreendimento. O Sicoob Credcooper com toda sua equipe da área de negócios, de produção, está preparado para a realização desse evento, de forma que seja mais uma vez um sucesso”.