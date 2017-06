62º BPM apresenta resultados da Operação ‘242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais’

CARATINGA – Na última sexta-feira (9) foi realizada operação policial em comemoração aos 242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. “O objetivo principal de todas as ações empreendidas foi a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio público e privado, bem como reduzir a criminalidade violenta através de ações e operações para retirar de circulação criminosos contumazes e objetos comumente utilizados na prática de crimes”, informou o comando da operação.

Na área do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, foi empregado o efetivo de 195 militares, 52 viaturas, para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e realização de 47 operações policiais. O emprego do policiamento iniciou logo pela madrugada com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e estendeu durante todo o dia, com a realização de operações ostensivas diversas, nos locais com concentração de pessoas.

Os resultados obtidos na área do 62º BPM foram:

– Sete armas de fogo apreendidas;

– 16 munições de calibres diversos, apreendidas;

– 16 autores presos e cinco adolescentes apreendidos;

– 60gramas de maconha e mais seis buchas da mesma substância apreendidas;

– Três pedras de crack apreendidas;

– Dois pinos de cocaína apreendidos,

– R$ 330,00 apreendidos.

“Dentre as atividades desenvolvidas no âmbito do 62º Batalhão, aconteceu a promoção dos aspirantes Julierme Machado Christoffori e Vicente Gonçalves dos Santos Filho ao primeiro posto”, acrescentou o comando da operação.