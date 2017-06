Taxista assaltado em Santa Bárbara do Leste

DA REDAÇÃO – Um taxista, 48 anos, foi assaltado na madrugada de domingo (11). O crime ocorreu na saída de Santa Bárbara do Leste para o distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares.

A vítima acionou a PM e relatou que estava com seu táxi quando chegaram dois rapazes que tinham acabado de sair de um clube, localizado às margens da BR-116, no bairro Limoeiro, em Caratinga. Os rapazes pediram que fossem levados até as proximidades do distrito de Santana do Tabuleiro, em Raul Soares. Incialmente o taxista se negou a fazer a viagem, alegando que não tem costume de transitar em estrada de chão e também por ser já de madrugada. Porém, eles insistiram e pediram que fossem conduzidos somente até Santa Bárbara do Leste e pagaram 60 reais pela corrida, sendo o dinheiro deixado no console do carro.

Quando chegaram em Santa Bárbara do Leste, na rua Deni Rosa, na saída para o distrito de Santana do Tabuleiro, os rapazes colocaram a mão sob a camisa, simulando estarem armados, e anunciaram o crime dizendo “para o carro, não reage, isso é um assalto, passa tudo”. Temendo ser morto, o taxista desceu do carro e foi perseguido a pé pelos jovens que determinaram que ele passasse a carteira. Como a vítima conseguiu correr, os autores pegaram o táxi e fugiram sentido Santana do Tabuleiro.

De acordo com o taxista, um dos autores é branco, estatura mediana, forte e vestia camisa jeans, já o comparsa é negro, magro, também estatura mediana e trajava roupas escuras. Pelo modo de agir, a vítima acredita que os autores não estivessem armados e apenas fizeram uma simulação. Outro fato também atenção da vítima, pois durante o trajeto, antes do anúncio do roubo, os então clientes conversavam com propriedade sobre a colheita do café, dizendo que era importante tampar os grãos com lona para secar, pois estava frio e o sereno poderia prejudicar a qualidade do produto final, o que a faz pensar que eles são trabalhadores temporários na colheita deste ano.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição, assim como o carro não tinha sido localizado. A vítima acrescentou que dentro do veículo havia 60 reais e três celulares.