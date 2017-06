Bandidos atiram em carro e rendem motorista

DA REDAÇÃO – A Polícia investiga um crime ocorrido na noite de domingo (12) na zona rural de Caratinga. Existe a suspeita de que os marginais erraram o ‘alvo’, pois eles perguntaram se a vítima era policial, diante da resposta negativa, os bandidos a deixaram no porta-malas de seu veículo.

A vítima, 54 anos, disse que seguia pela estrada de acesso da BR-458 para o distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga, conduzindo o seu veículo. O motorista contou que estava com os vidros do carro fechado e quando, numa subida, ao contornar uma curva, ouviu dois estampidos de tiro e seu vidro da porta do lado do motorista ficou estilhaçado. Neste instante, o motorista percebeu outro veículo aparelhado ao seu e o carona gritou “para essa p…, perdeu, perdeu” e apontou a arma para cabeça da vítima.

Em virtude da ameaça, o motorista parou o carro. Então, três marginais desceram armados com pistolas do outro veículo e determinaram que a vítima olhasse para o chão. Os bandidos perguntaram se o motorista era policial e chegaram a verificar seus documentos, depois tomaram o seu relógio. Em seguida, a vítima foi colocada dentro do carro dos marginais e eles seguiram por uma estrada vicinal. Após percorrer certa distância, a vítima foi retirada dos carros dos bandidos e deixada no porta-malas do Renault Sandero. Ela permaneceu algum tempo nesse compartimento, mas conseguiu fugir e chegar até o distrito de São Cândido, onde pediu ajuda.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do crime, tendo encontrado o veículo Renault Sandero. A vítima relatou que permaneceu de cabeça baixa e não conseguiria passar muitas informações sobre os autores. Apenas disse que o primeiro deles é branco, rosto fino, tem cabelos compridos e usava blusa camuflada tipo a do exército brasileiro. Já o segundo também é branco e vestia blusa de frio. A vítima não soube descrever o terceiro assaltante.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.