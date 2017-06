Menor apreendido por tráfico no Santa Cruz

CARATINGA – Um menor, 14 anos, foi apreendido na noite de domingo (11) acusado de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na Rua Jorge Teixeira Siqueira, Bairro Santa Cruz, a Polícia Militar apreendeu maconha e cocaína.

A PM foi informada que um adolescente estaria traficando drogas nas imediações da quadra de esportes do Conjunto Habitacional, no Bairro Santa Cruz. O denunciante também passou as características do suspeito. Diante da denúncia, os militares foram ao local e identificaram o menor, que já é conhecido do meio policial devido seu envolvimento com tráfico de drogas e outros delitos.

O menor tentou se esconder em um lugar escuro, em meio a várias árvores, mas acabou abordado pelos policiais. Durante busca pessoal, os militares encontraram 16 buchas de maconha e três cápsula contendo cocaína com o adolescente. Os policiais também recolheram 38 reais.

O menor foi apreendido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.