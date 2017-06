FUNEC faz doações de carteiras escolares a instituições necessitadas de Caratinga

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), através de seu Patrimônio, realizou doação de aproximadamente 300 carteiras escolares para várias organizações sem fins lucrativos de Caratinga. A entrega oficial aconteceu no auditório da Unidade 1 do UNEC, na tarde dessa última quarta-feira (07), na presença de representantes das instituições, do diretor executivo da FUNEC e da sua presidente, professora Mirian Mangelli. Um documento que registra a doação dos materiais foi assinado pelas partes envolvidas.

Recentemente, a Fundação fez aquisição de novas carteiras escolares, substituindo e disponibilizando as antigas para a ação de solidariedade. Reunindo pedidos da comunidade e selecionando as instituições mais necessitadas, o diretor executivo Antônio Fonseca, juntamente com a presidente da FUNEC, convocaram os representantes para orientações quanto à entrega dos móveis. Dentre as diversas instituições beneficiadas, estão o Tiro de Guerra de Caratinga, a Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), a Catedral São João Batista e a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC).

“São instituições que cuidam de crianças e de adultos, que muitas das vezes não tem condições de comprar carteiras. Hoje até nos surpreendem muito, vimos a alegria das pessoas ao assinarem esse contrato de doação. É muito importante fazer o bem a quem precisa, vemos pelo depoimento deles que estavam realmente necessitados. A Fundação sempre teve essa missão de ajudar a comunidade, não somente com solidariedade, mas também na área do ensino e da saúde. É uma maneira de nos realizarmos também”, descreve professor Antônio, diretor executivo.

DEPOIMENTOS

As carteiras, de fato, foram a grande novidade das comunidades que vão utilizá-las. “Lá no TG, nós temos cadeiras que acomodam nossos atiradores. Contudo, as carteiras já são bastante velhas, da década de 70, causam um incômodo muito grande para eles e para os familiares e visitantes que frequentem nosso espaço. Então, vai ser um ganho muito grande para nós”, afirma o sargento Alexandre da Costa.

“Poxa vida, foi uma diferença muito grande. Até então, as crianças na catequese sentavam-se no chão e usavam o caderno apoiando nos joelhos. Qual a nossa satisfação quando o professor Antônio ligou e disse que poderíamos buscar as carteiras. No sábado, eu fui lá receber as crianças e fiquei até emocionado de ver a alegria nos olhos delas. Agradeço imensamente, em nome de todos da Paróquia, à instituição por esse gesto de solidariedade, uma Fundação que tão bem faz à nossa cidade”, reconhece o presidente do Conselho Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Laércio Dias de Freitas, da Igreja do Pé da Serra, no distrito Dom Lara.

“É de grande valia para nós, uma vez que agora está sendo terminado o Centro Pastoral, vamos precisar de muitas carteiras para receber a comunidade e para todos terem conforto. Vai facilitar os encontros da catequese e das pastoras. Essas doações vieram na hora certa” defende Renata Soares, que representou o Conselho Pastoral da Paróquia São João Batista, Catedral de Caratinga.