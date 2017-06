Comércio está otimista quanto as vendas do ‘Dia dos Namorados’

Lojas tiveram horário de atendimento ampliado

DA REDAÇÃO – Os comerciantes caratinguenses estão otimistas quanto as vendas do ‘Dia dos Namorados’. E esse clima é reflexo da expectativa gerado em todo o país, já que estudos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que a data deve movimentar no comércio brasileiro cerca de R$ 1,65 bilhão, já descontada a inflação. A cifra representa uma alta de 2,5% em volume de vendas em relação a igual período do ano passado.

E para atender o público-alvo, os comércios de Caratinga tiveram seu horário ampliado. Ontem, as lojas estiveram abertas até às 16h. Amanhã os estabelecimentos estarão abertos até às 20h.

E a data é mesmo especial para os comerciantes, pois não só lojas mais tradicionais de calçados, roupas, eletrônicos e perfumaria, estarão movimentadas, mas também bares, restaurantes e outros prestadores de serviços.