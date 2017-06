Cinco armas apreendidas na zona rural de Inhapim

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar apreendeu cinco armas de fogo na manhã de sexta-feira (9) no córrego Nova Floresta, zona rural de Inhapim. A apreensão aconteceu durante operação para combater a caça ilegal.

Os militares receberam denúncia anônima informando que estaria havendo caça ilegal na região do córrego Nova Floresta. Uma equipe foi ao local e conversou com um lavrador, 57 anos, tendo ele confirmado que seus sobrinhos, 38 e 22 anos respectivamente, teriam guardado cinco armas em sua casa. O lavrador confirmou que os sobrinhos vão periodicamente até sua propriedade com o objetivo de caçar animais.

O lavrador foi conduzido por posse ilegal de arma de fogo e conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Os donos da arma não tinham sido detidos até o final dessa edição.