Entidades ligadas à reciclagem lutam em defesa do fortalecimento de políticas públicas

Presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB) recebe documento e garante que Assembleia apoia toda ação de reciclagem de resíduos

BELO HORIZONTE – Representantes de entidades ligadas à reciclagem inclusiva entregaram um manifesto ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes, em defesa do fortalecimento das políticas públicas de reciclagem.

O evento que foi realizado no Salão Nobre contou com a presença de representantes da França, entre eles a secretária da Economia Social Solidária da cidade de Lille, Christiane Bouchart, que veio compartilhar a experiência de seu país.

A diretora do Centro Mineiro de Referência em Resíduos e do Instituto Sustentar, Jaqueline Rutkowski, lembrou que o lixo é hoje o principal problema ambiental urbano em todo o mundo. Segundo ela, nesse sentido “a reciclagem mostra o caminho para a recuperação dos resíduos e para a geração de trabalho e renda”.

Rutkowski ressaltou ainda que os catadores provaram que havia valor no lixo, que, além de poder ser reaproveitado, é capaz de gerar emprego e renda, trazendo soluções ambientais, econômicas e sociais.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a diretora explicou que o manifesto é um pedido de apoio à Casa na defesa da legislação já existente em Minas Gerais sobre o assunto e na criação de outras políticas públicas voltadas, por exemplo, para atração de indústrias que trabalhem com material reciclado.

Preocupado com as questões ambientais e certo de que o assunto apresentado é sério, o deputado Adalclever Lopes destacou que a Assembleia apoia toda ação de reciclagem de resíduos. Para ele, conhecer a experiência francesa é uma grande oportunidade, pois no século XXI todas as iniciativas voltadas para o reaproveitamento e a transformação dos resíduos são fundamentais.

O encontro, nesta terça-feira (06), fez parte da programação da Semana Mineira de Reciclagem Inclusiva, cujo objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a importância da destinação correta dos resíduos e das diversas possibilidades de desenvolvimento da cadeia de reciclagem.

A Semana Mineira de Reciclagem Inclusiva encerrou-se ontem, com programação em vários locais na capital mineira.