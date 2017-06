Vem aí a 4ª Conferência Municipal de Assistência Social de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nas últimas semanas, representantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), visitaram todas as associações do município com o objetivo de convidar os integrantes a participarem da 4ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 30 de junho.

Durante o mês de maio, foram visitadas a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e a Associação São Vicente de Paula. No início de junho foram visitadas a Associação de Mulheres Rurais do Córrego dos Ferreiras (AMURCOFE) e a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Rio Preto Bananal.

De acordo com Valéria Viana, conselheira do CMAS e secretária municipal de Assistência Social, durante as pré-conferências, ressaltou-se a importância da participação das associações na elaboração de propostas voltadas para o desenvolvimento da Assistência Social, as quais serão encaminhadas ao Município, ao Estado e à União. Segundo Valéria, as propostas serão documentadas durante a Conferência, que acontecerá no dia 30 de junho, a partir das 12h30, na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Leste.