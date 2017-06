Caratinga se destaca em etapa regional das Olimpíadas das Apaes

CARATINGA– Estima-se que pelo menos 95 paratletas participaram no dia 30 de maio, da etapa regional das Olimpíadas das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes)- Zona da Mata II. As competições aconteceram na AABB/Manhuaçu e na Faculdade do Futuro, com a presença de representantes da entidade e dos assistidos de Manhuaçu, Caratinga, Lajinha, Ipanema, Santa Margarida e Mutum.

A Apae de Caratinga participou com uma delegação de 18 atletas e trouxe resultados satisfatórios, conquistando o segundo lugar no futsal, corrida Síndrome de Down 100 metros masculino, corrida 50 metros masculino, corrida 100 metros feminino e masculino; primeiro lugar na peteca dupla masculino, caminhada 50 metros masculino, corrida 100 e 200 metros masculino; e salto em distância.

Crystianne Peron, professora de Educação Física da Apae de Caratinga, relatou que a competição serve de incentivo para os alunos. Além disso, os melhores classificados vão participar da etapa estadual de 16 a 19 de novembro, no Mineirinho, em Belo Horizonte. “Foi muito bacana. O evento é muito importante para os nossos alunos. Nossos alunos voltaram com bastantes medalhas. A gente faz treinamento todas as quartas-feiras, durante o ano todo e nesse período de Olimpíada intensificamos os treinamentos, para termos esse resultado satisfatório. Além desse desenvolvimento em relação à parte motora, o mais importante é a satisfação deles em mostrar as suas capacidades, o que eles conseguem fazer. O nosso objetivo principal”.

André Pena, presidente da Apae, citou todo o empenho que garantiu os bons resultados alcançados nas Olimpíadas. “Temos levado aos nossos alunos, cada dia mais, segundo nossas possibilidades, a questão da inclusão. Fomos muito bem representados por esses alunos, que a cada dia que passa, resguardadas as suas limitações físicas, têm ganhado mais qualidade de vida, capacitação e inclusão. Isso nos traz a consciência de que estamos realizando um bom trabalho na Apae. Não posso deixar de agradecer aos professores que acompanharam essa delegação até Manhuaçu, bem como a todos esses alunos”.

Jean Chaves, foi instrutor de Jiu-Jitsu de Anailton da Silva, assistido da Apae. Ele relata como assumiu o desafio de treinar o adolescente, em um curto prazo. “Tínhamos somente 20 dias para treinar o atleta e graças a Deus o desempenho do Anailton foi muito bom. Ele é muito responsável, levei ele para treinar em dois horários, para que pudesse adquirir mais conhecimentos e o resultado foi o que nós já esperávamos. Dentro do Jiu-Jitsu temos graduações, ele ainda é um faixa branca, porque começou agora e lutou com um rapaz que luta há dois anos e já é faixa azul, ganhou com menos de dois minutos”.

Anailton, 16 anos, falou sobre a satisfação de participar da competição. “Foi ótimo, muito importante. Graças a Apae que me ajudou, deu essa chance de participar. Primeira vez que participei, o esporte tira o estresse, dá alegria. Gosto muito”

Confira alguns resultados, que tiveram classificados de Caratinga:

FUTSAL

1º Lugar: Manhuaçu

2º Lugar: Caratinga

3º Lugar: Lajinha

PETECA DUPLA MASCULINO

1º Lugar: Caratinga

2º Lugar: Ipanema

3º Lugar: Manhuaçu

CAMINHADAPC 50 MTS MASCULINO

1º Lugar: Caratinga

2º Lugar: Mutum

CORRIDA SÍNDROME DE DOWN 100 MTS MASCULINO

1º Lugar: Mutum

2º Lugar: Caratinga

3º Lugar: Lajinha

CORRIDA 50 MTS MASCULINO

1º Lugar: Manhuaçu

2º Lugar: Caratinga

3º Lugar: Manhuaçu

CORRIDA 100 MTS FEMININO

1º Lugar: Ipanema

2º Lugar: Caratinga

3º Lugar: Ipanema

CORRIDA 100 MTS MASCULINO

1º Lugar: Caratinga

2º Lugar: Caratinga

3º Lugar: Manhuaçu

CORRIDA 200 MTS MASCULINO

1º Lugar: Caratinga

2º Lugar: Ipanema

3º Lugar: Ipanema

SALTO EM DISTÂNCIA

1º Lugar: Caratinga

2º Lugar: Ipanema

3º Lugar: Ipanema