4ª edição do Desapega reúne entidades e voluntários em prol do consumo consciente

CARATINGA – Nos dias 17 e 18 deste mês acontece a 4ª edição do “Desapega”. O projeto, que tem objetivo ambiental e educacional, promete movimentar novamente o estacionamento do Unec I e promover uma reflexão sobre o consumismo exagerado.

Sucesso desde o seu nascimento, o “Desapega” já chegou à quarta edição, e cada vez mais ganha espaço na consciência do caratinguense. O projeto, que iniciou no ano passado, agora ganhou um novo parceiro: o MAC – Movimento Amigos de Caratinga. E o número de voluntários e engajados na causa ambiental não para de crescer. “O MAC está aderindo à campanha do “Desapega” porque conhece o objetivo e a seriedade desse programa. Se você tem em casa uma coisa que não usa, isso não é seu. Traga à Unec no dia 17, das 13 às 17 horas, e no dia 18, das 8 às 12 horas, você pode adquirir uma coisa que pode te servir”, comentou Sebastião Fausto, representante da entidade.

O Desapega é um projeto socioambiental e educacional, e que se preocupa com a redução do consumismo desnecessário. Eugênio Maria Gomes, um dos idealizadores, explica que é importante cada um fazer um pequeno exercício mental e se perguntar “o que eu tenho que não estou usando?” e “há quanto tempo eu não utilizo?”. Ele acredita que com essas práticas, é possível passar adiante algum objeto que tenha utilidade para outra pessoa, e fazer uma troca pelo bem do meio ambiente.

“Cada vez que a gente deixa de adquirir um produto novo, a gente deixa de retirar produtos do planeta. Esse não é um projeto contra o comércio, ele é um projeto contra o consumismo desnecessário. Nós sabemos que muitas pessoas juntam um dinheirinho a mais e compram aquilo que não estão precisando e vão entulhando suas casas, enquanto isso poderia servir para alguém. É por isso que esse projeto não é um projeto de caridade, ele é um projeto destinado a todas as classes sociais, A, B, C, D e E, é um projeto ambiental, onde as pessoas fazem uma troca e se ajudam mutuamente e através disso ajudam o planeta”, conclui o professor Eugênio, também colunista do jornal DIÁRIO DE CARATINGA.

Apoiado pelo Centro Universitário de Caratinga, o “Desapega” reúne, além do MAC, o Lions e o Tiro de Guerra. Só pode adquirir alguma coisa quem de fato tiver doado outra. De acordo com Silvia Moreira Soares, mais uma vez o Unec está empenhado para que esse projeto seja vitorioso. O Centro Universitário vai disponibilizar a estrutura do Ginásio, e o estacionamento ficará aberto para receber as pessoas que virão doar, e haverá também pessoas para ajudar a descarregar. “Estamos juntos para que este “Desapega” seja o melhor dos melhores”, completou.

O presidente do Lions Itaúna, Celestino Januário Bacelar, também fez o convite: “convidamos você, cidadão e cidadã de Caratinga, para que possa colaborar conosco, fazendo a sua doação na tarde do dia 17, e visitando o projeto no dia 18. É um projeto que não tem classe social. Se você tem algo em sua casa que você pode doar, que não está sendo utilizado, que está em boas condições, que você faça isso em prol das pessoas”.

O subtenente do Tiro de Guerra 04-003 de Caratinga, Marcos César Da Silva Souza ressaltou a importância do projeto ambiental que incentiva o consumo consciente: “se nós fizermos essa troca e não consumirmos exageradamente coisas que não precisamos, estaremos protegendo com certeza o meio ambiente”.