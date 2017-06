“Cultura Empreendedora nos Negócios e na Carreira” e “Autoconhecimento” são temas de palestra na Doctum

Alunos do curso de Administração tiveram semana produtiva de aprendizado empresarial e autoconhecimento

CARATINGA – Na última semana do mês de maio, cerca de trezentos acadêmicos das gerenciais: Administração e Ciências Contábeis, viveram intensos momentos de aprendizado nas duas últimas semanas ao receber palestrantes que renomados que proporcionaram conhecimento de carreira. Foram recebidos o Administrador, representando o Conselho Regional de Administração (CRAMG), Gilberto Barrouin e o diretor da SSX, Sylvio Araújo.

Nas palestras foram discutidas diversas ferramentas de crescimento profissional e pessoal. O administrador Gilberto Barrouin ministrou o tema: “O Autoconhecimento Cura e Empodera: Aprendi no Coaching” provocando nos participantes o despertar para uma nova forma de enxergar a carreira e suas decisões pessoais. O coaching utiliza técnicas e conhecimento de diversas ciências como a administração, gestão de pessoas, neurociência e planejamento estratégico visando a conquista de resultados efetivos. “É um processo que produz mudanças positivas e duradouras de forma efetiva. Faço perguntas e induzo o indivíduo a pensar onde ele realmente deseja chegar e assim, obter os caminhos para essa realização. Um dos processos mais benéficos do coaching é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, escolhas melhores eu faço”, comenta Gilberto.

Já o empresário Sylvio Araújo falou sobre “Cultura Empreendedora nos Negócios e na Carreira” e enfatizou a importância do empreendedorismo nestes tempos de mudança, levando os acadêmicos a refletir sobre o perfil profissional diante do mercado atual. Ele abordou a importância da atualização profissional e do conhecimento, utilizando-o em seu benefício e se destacando frente aos concorrentes. “O profissional que se destaca, que se empenha é aquele que tem o empreendedorismo enraizado em si e busca incorporar novos ideais e metas constantes. O empreendedor é um profissional que não para, nem mesmo frente às diversidades deste tempo de crise e mudanças significativas no cenário econômico no país. Em tempos de crise, esse é certamente o modelo que se sobressai: aquele que se movimenta e busca inovar”.

O coordenador do Curso de Administração da Doctum Caratinga, professor Carlos Bitencourt, destaca a importância destes dois temas debatidos nas palestras e o objetivo que envolve as temáticas. “Queremos provocar cada vez mais a consciência de nossos alunos, fazendo os pensar e ampliar seu campo de atuação. Queremos cada vez mais envolvimento no conhecimento como mecanismo de formação intelectual dos acadêmicos do curso das gerenciais. Assim, é possível apresentar a aplicação prática da profissão que escolheram”.