II Semana de Arquitetura e Urbanismo da Doctum marca calendário do curso

CARATINGA – A II Semana do curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum Caratinga ocorreu entre os dias 29 de maio a 01 de junho nas dependências da unidade e Casarão das Artes, além de um workshop sobre “Design de Iluminação para Interiores” na Empresa Sema – Material Elétrico Caratinga. O evento, que tornou-se um marco no calendário acadêmico da unidade recebeu parcerias de renome como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-MG), que apresentou as atividades desenvolvidas pelo órgão e enfatizou as áreas de atuação do profissional com as especificidades da profissão.

Com o objetivo de aprimorar a formação do aluno e trazer conteúdos atuais, os palestrantes convidados abordaram diversos temas voltados a essa formação extracurricular debatendo sobre a Conservação e Restauro de Bens Móveis e Integrados, a Segregação Urbana e Racial no Brasil, a Definição e Análise de Estruturas na Concepção do Projeto Arquitetônico, entre outros.

Segundo a coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Elisangela Ferreira, o curso prima pela promoção de eventos deste porte para atender as diferentes temáticas estudadas e produzidas pelos alunos dentro de sala de aula. Ela explica que tais atividades se tornam de suma importância para a formação profissional, pois complementam os conteúdos curriculares promovendo a atualização do acadêmico, além de trazer crescimento cultural, intelectual e artístico. “Essas atividades que levam o aluno a conhecer mais profundamente as nuances de sua futura profissão, bem como as viagens de estudo, visam atender a diferentes temáticas trabalhadas no desenvolvimento de nossos projetos. Nossa preocupação com a extensão é aumentar cada vez mais o interesse do aluno pela profissão e aprimorar o conhecimento adquirido dia a dia, tudo voltado para a atualização e para a formação profissional de qualidade”.

O diretor de Relações Institucionais da Rede Doctum, professor Alexandre Leitão comenta a sua satisfação pela realização da II Semana da Arquitetura e Urbanismo da Doctum de Caratinga. “A proposta foi cumprida com a participação de todos os alunos e com temas muito relevantes. Temos a certeza que o curso de Arquitetura e Urbanismo veio fazer a diferença em nossa região. Aqui temos alunos extremamente interessados e uma grade curricular bastante eclética e diversa e, esta semana concluímos com êxito nosso propósito: o de integrar os alunos, professores e grandes conhecedores da dessa área tão rica e desafiadora culturalmente”.

O acadêmico do 5º período, Lindomar Luciano Silva, que também apresentou uma palestra sobre “Concurso para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo”, relata em como o conhecimento é significativo ao ser compartilhado na vivência coletiva. “O conhecimento coletivo é o que fortemente marca a vida dos alunos e a semana da arquitetura nos permitiu observar as experiências de diversos profissionais, além de me possibilitar apresentar um feedback de minhas próprias vivências, motivando meus companheiros a ampliarem seu repertório de informações. Tal oportunidade se tornou fundamental na construção do meu currículo e perceber que o universo que permeia a vida de um arquiteto é infinito”, definiu.