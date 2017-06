Sancionada lei de proteção de cães e gatos

CARATINGA – O prefeito Welington Moreira (DEM) sancionou na tarde da última terça-feira (6), lei que institui no município o ‘Programa de Valorização e Proteção aos Cães e Gatos’, criando políticas públicas para controle populacional de zoonose de caninos e felinos, como castração. A lei, que também contempla os distritos, determina um calendário anual, para castração itinerante de cães e gatos. A proposta alcançará os animais de pequeno porte, como cães e gatos, devendo ser realizado somente por médicos veterinários, sendo que o atendimento emergencial será prestado até o devido encaminhamento aos órgãos responsáveis pelo seu acolhimento e cuidados pós-cirúrgicos.

De acordo com o decreto, o controle populacional e de zoonoses será exercido mediante a prática da esterilização cirúrgica, promovida e coordenada pelo Poder Público Municipal, de forma gratuita, de acordo com levantamentos epidemiológicos de cães e gatos e com prioridade a animais abandonados, de famílias de baixa renda, devidamente cadastradas à Assistência Social do município. “Fica expressamente proibido o extermínio de animais excedentes ou abandonados como controle populacional ou de zoonoses, sendo que a eutanásia somente poderá ser realizada por indicação médica-veterinária em casos excepcionais. As cirurgias de esterilização serão realizadas em locais criados pelo Executivo ou mediante convênios, obedecendo às normas legais, para não causar danos a saúde dos animais”, cita.

O Poder Executivo ainda está autorizado a abrir créditos orçamentários suplementares para ampliar instalações existentes ou construir outros meios adequados ao cumprimento do programa; criar, sempre que necessárias campanhas adicionais de esterilização, podendo contratar profissionais para, no tempo de cada campanha, atuar em sua preparação, implantação, execução e avaliação; promover, pelos meios de comunicação adequados, divulgação das campanhas educativas necessárias à assimilação da posse responsável de animais urbanos como obrigação de cidadania e estabelecer convênios com instituições apropriadas e capacitadas para a realização dos programas de esterilização gratuita.

Os procedimentos cirúrgicos deverão ser realizados por profissionais capacitados, com utilização de anestésicos adequados às espécies, através de anestesia geral, podendo ser inalatória ou injetável. Caso o animal tenha dono, os procedimentos pós-cirúrgicos ficam sob sua responsabilidade e, em caso de animais abandonados, os procedimentos pós cirúrgicos ficam sob a responsabilidade do município. “Fica expressamente proibida a realização do ato cirúrgico antes de ser atingido, pelo animal estágio de absoluta insensibilidade a qualquer tipo de estímulo doloroso. Os procedimentos administrativos e funcionais a serem adotados para operacionalização da esterilização gratuita serão de responsabilidade da Prefeitura”.

A prefeitura ainda está autorizada a criar postos de atendimento veterinário gratuito, de acordo com a necessidade e dotação orçamentária. Essas medidas também têm como objetivo coibir maus tratos e abandono; proceder ao controle populacional através da esterilização gratuita; mapear e controlar patologias. Os animais abandonados que forem castrados serão colocados à disposição para adoção e posse responsável, em campanhas promovidas pelo município, caso em que, se não forem adotados, serão reintroduzidos ao seu local de origem. Cabe ao Poder Executivo, o acompanhamento e fiscalização do estado dos animais adotados por munícipes ou por abrigos particulares.