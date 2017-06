Cartilha da Proteção Animal será lançada em Caratinga

CARATINGA – Será lançada às 18h do próximo dia 17, sábado, no bar Trindade, situado à Rua Antônia Maria Resende Fernandes, 145, Bairro Dário Grossi, a ‘Cartilha de Proteção Animal’. A iniciativa é de Iara Laborne. “Os protetores de Caratinga desempenham um trabalho árduo na busca por uma vida digna para os animais abandonados. Não contam com o apoio financeiro do poder público e nem de políticos. Seus recursos são oriundos de doações de pessoas da comunidade que se sensibilizam com a causa. Mesmo diante de tantas dificuldades, os protetores providenciam ração, medicamentos, vacinas, cirurgias de castração, enfim tudo o que um animal precisa para viver dignamente. É uma luta árdua, constante e diária”, enfatiza Iara Laborne.

Segundo a autora, essa cartilha será mais um instrumento de que os protetores lançam mão para angariar fundos para continuar ajudando os animais, além de ser um material socioeducativo.

Em entrevista, Iara Laborne falou sobre a cartilha e de seus objetivos.

Sabendo que as dificuldades dos protetores são muitas, de onde vieram os recursos para elaboração desta cartilha?

Contamos com a ajuda de Deus que nunca nos abandona e de parceiros que, confiando em nosso trabalho, nos apoiam na luta para oferecer condições dignas de vida aos animais abandonados. Sem eles não seria possível a publicação desta cartilha. Nossos sinceros agradecimentos: Loja Benzadeus, Casa do Ciclista, Comercial PC Ltda, Empório dos Bichos, Face Digital, Mercado São Sebastião, Sicoob- Profissionais da Saúde, Sicoob – Credcooper, Supermercado do Irmão, e os vereadores Denis Gutemberg, Walter Cardoso, Carlindo Isidoro e Johny Claudy.

Qual o objetivo desta cartilha?

Primeiramente quero agradecer o Diário de Caratinga pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. O objetivo da cartilha é orientar, conscientizar e esclarecer as pessoas sobre os cuidados necessários com os animais. Desejamos despertar bons sentimentos e alertar sobre as leis de proteção vigentes.

Qual o público que pretende atingir?

A cartilha é dedicada às crianças. Acredito que a mudança de mentalidade em relação aos animais está principalmente nas atitudes e corações delas, inclusive a cartilha apresenta a história dos cãezinhos Eduardo e Mônica com ilustrações para a garotada colorir. Entretanto não se trata de literatura infantil, o assunto interessa aos leitores de todas as idades.

A história de Eduardo e Mônica é verídica?

Sim. Eles vagavam pelas ruas de Caratinga até que foram resgatados, cuidados, castrados e adotados. Esta é a missão do protetor dos animais: cuidar e depois providenciar um lar amoroso para eles. Quando isto acontece sentimo-nos motivados a lutar sempre mais e nos certificamos de que a luta vale a pena.

Quanto tempo dura este processo de resgatar, cuidar, castrar e colocar para adoção?

É muito impreciso. Depende das condições em que o animal se encontra na ocasião do resgate. Recolhemos animais extremamente doentes, mutilados por acidentes e por maus-tratos, alguns nem sobrevivem apesar dos cuidados. Contamos com a ajuda de alguns veterinários de Caratinga para a consultas e diagnósticos, depois vem a fase dos exames, medicações e na maioria das vezes conseguimos castrar. Alguns necessitam de cirurgia que são feitas só em outras localidades. Imagina fazer isto sem recurso financeiro? Alguns protetores ficam com estes animais convalescentes em lares temporários, cuidando deles até a recuperação e uma possível adoção.

É difícil conseguir adotantes para estes animais?

Não é fácil conseguir uma adoção consciente e responsável. Muitas pessoas adotam no impulso para abandonar depois de alguns dias. Assinam o termo adoção, mas infelizmente não cumprem. Querem animal de raça ou que tenha uma mistura de raça, mas nem por isto deixam de jogar nas ruas novamente. Por outro lado vibramos de alegria quando conseguimos um bom adotante. Existem protetores que estão com vários animais em lares temporários aguardando adoção mas com pouca ou nenhuma chance disto acontecer. São animais cegos, mutilados por maus tratos, com sequelas de doenças, enfim … tem que aparecer uma pessoa muito especial para adotar animais assim. Mas creiam, ainda existem pessoas que não se importam com a deficiência do animal.

E sobre as Leis da Proteção Animal?

São várias as leis que protegem os animais. Na cartilha mencionamos a Lei 9.065/98, as recentes leis estaduais 21.970 e 22.231, todas focando na Proteção dos Animais. Uma síntese destas leis pode ser encontrada na cartilha.

Os recursos advindos com a venda das Cartilhas serão utilizados para alguma finalidade específica?

Sim, pretendemos vender as mil unidades ao preço sugerido de 5 reais cada exemplar e arrecadar 5 mil reais para comprar vacinas contra viroses. A respeito da vacina antirrábica, o governo fornece, mas as demais têm um preço alto, incompatível com nossos recursos. E a necessidade é muito grande. Gastamos muito cuidando de animais doentes e estamos agora decididos a investir em prevenção. Hoje mesmo perdemos um animal, o cão Guerreiro, que apesar de todos os esforços veio a óbito, mais uma vítima da cinomose. Isto acontece com muita frequência, só a vacina para evitar tantas perdas.

Pretendem fazer um lançamento oficial da cartilha?

Estamos com ideia de lançar a cartilha em vários lugares: escolas, restaurantes, empresas, aproveitando algum evento, enfim, onde formos benvindos. Contamos com o apoio da população de Caratinga para atingirmos nosso objetivo.

Quais suas considerações finais?

Ajudem-nos a ajudar. Os animais precisam de nós. Se você não gosta de animais, ajude-nos assim mesmo, por amor a você e a sua família. Os animais doentes e abandonados nas ruas disseminam zoonoses que podem levar tanto o animal quanto o ser humano a óbito. Contamos com a colaboração de todos.